Врач назвала эффективные упражнения для улучшения сексуальной функции у мужчин

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Врач-уролог Марина Попова заявила, что регулярные физические упражнения помогают поддерживать и улучшать сексуальную функцию у мужчин. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что упражнения способствуют правильному регулированию тестостерона и эстрогена в организме, а также помогают сжигать жир, что положительно сказывается на половой функции у мужчин. По словам специалиста, в число наиболее эффективных упражнений для поддержания сексуальной функции у мужского пола входят: подъем таза от пола, наклоны спины в положении стоя, вращение бедрами, приседания и отжимания.
Примечательно, что интенсивность упражнений следует повышать постепенно, а эффект будет заметен исключительно при регулярных тренировках.
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