В Стамбуле произошло вооруженное нападение на отель

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На отель в Стамбуле напали неизвестные с оружием. Об этом сообщает местная газета Türkiye.
По информации издания, здание было атаковано из длинноствольного оружия.
В настоящее время точное количество нападавших не известно. Правоохранительные органы устанавливают лиц, причастных к преступлению.
Также сообщается, что во время стрельбы по отелю, несколько пуль попали в проезжающий мимо автобус. В транспорте находились люди. Информации о пострадавших нет.
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Анастасия Хохлова