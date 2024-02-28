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В Петербурге врач скорой помощи выбила из рук пациента пистолет

28 февраля 2024, 14:21
Фото: iStock/maxim4e4ek

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге женщина-врач приехала на вызов к пьяному пациенту и смогла самостоятельно обезоружить его, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, инцидент случился на Тихорецком проспекте.

На помощь к мужчине, который лежал без сознания на лестничной площадке, прибыла бригада скорой. Врачи растолкали пациента и повели его к автомобилю. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.


По дороге к машине он вытащил из штанины пистолет, который ловко выбила из его рук женщина-врач.

К месту происшествия прибыла полиция, которая обнаружила у пьяного пациента страйкбольную гранату.

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#санкт-петербург
#скорая помощь
#пистолет
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Подмосковная прокуратура выясняет причины смерти подростка со сгоревшим телефоном в руке
28 февраля 2024, 14:59

Фото: Istockphoto / Ivan Marjanovic

Тело подростка нашли в среду утром в посёлке Зелёный Богородского городского округа. В руке у него был оплавленный сотовый телефон, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Московской области.
«В квартире бабушки обнаружен труп её несовершеннолетнего внука 2006 года рождения. По имеющейся информации, на теле подростка замечены термические ожоги, а в руке обнаружен оплавленный мобильный телефон. Проведение прокурорской проверки поручено Ногинской городской прокуратуре», – говорится в сообщении.
Как отметили в надзорном ведомстве, будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, дана оценка соблюдению требований законодательства о несовершеннолетних, а также исполнению взрослыми родительских обязанностей.

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#подмосковье
#московская область
#телефон
#подросток
#ногинск
#прокуратура
#смерть
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В Красноярске тренер по волейболу избил детей палкой за плохое поведение
28 февраля 2024, 14:55

Фото: iStock/Irina_Geo

В Красноярске тренер по волейболу избил двух второклассников палкой за непослушание, об этом сообщает «ТВК» со ссылкой на слова родителей пострадавших.
По информации СМИ, инцидент произошёл в школе №159 около двух недель назад.

Как рассказала мать одного из пострадавших мальчиков, он вместе с другом играл в мяч перед занятием. Тренер отдал команду к построению, однако, второклассники его не расслышали. Тогда мужчина вывел мальчиков в коридор и нанёс им удары палкой.

«Это был какой-то спортивный инвентарь. Затем он взял моего сына за ухо и оттащил в угол. Спустя какое-то время началась тренировка», — рассказала женщина.

По её словам, они с супругом связались с тем самым тренером, который заявил, что нанёс детям побои в воспитательных целях.

Семья написала заявление в полицию.

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#тренер
#избиение
#дети
#полиция
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Море выбросило на берег череп огромного морского существа
Sacramento Bee: в Калифорнии нашли череп, превосходящий по длине рост человека
28 февраля 2024, 14:41

Фото: istockphoto / oporkka

На берегу моря в 145 километрах от американского города Сан-Франциско в Калифорнии, обнаружили череп огромного морского существа. Об этом передает The Sacramento Bee.
Очевидцы опубликовали в интернете фотографии, на которых можно заметить, что длина черепа больше, чем рост человека и составляет не менее двух метров.

Специалисты из Музея естественной истории в Санта-Круз считают, что это кость кита, предварительно, выброшенного морем в октябре прошлого года. По словам Роберта Боссенекера, главного палеонтолога из Чарльстонского палеонтологического центра, эта кость могла принадлежать синему киту или финвалу.

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#сша
#море
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Экс-сотрудника ФСБ задержали за вымогательство у российской компании
РБК: СК задержал бывшего сотрудника ФСБ по делу о вымогательстве у Merlion
28 февраля 2024, 14:28

Фото: istock / BrianAJackson

Сотрудники СК задержали бывшего сотрудника управления «М» ФСБ Антона Каурова, который может быть причастен к вымогательству средств у руководителей компании Merlion. Об этом информирует РБК, ссылаясь на собственные источники.
Подозреваемый работал в одном из управлений службы, которая курирует работу судов и правоохранительных органов. Сейчас задержанный находится на допросе у следователей.

«Фамилия этого человека появилась в материалах дела после допросов других фигурантов», — сказано в публикации.
По данным СК, фигуранты требовали 5 миллиардов рублей у руководителей Merlion за завершение следствия.

Ранее сообщалось, что в Симферополе сотрудники ФСБ задержали украинского шпиона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#фсб
#компании
#сотрудники
#ск
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В Шаховской задержали угонщиков снегохода за 500 тысяч рублей
28 февраля 2024, 14:19

Фото: Istockphoto / IgorTsarev

Сотрудники полиции из Шаховской задержали подозреваемых в краже снегохода. Подробности сообщила начальник Управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
«В дежурную часть поступило заявление от 66-летнего москвича о том, что из его гаража, расположенного в деревне Городково, похитили снегоход отечественного производства. Сумму ущерба он оценил в 500 тысяч рублей. Через некоторое время полицейские установили и задержали по подозрению в совершении преступления 29-летнего жителя Тверской области и его ранее судимого 37-летнего земляка», – пояснила Петрова.
Как выяснилось, злоумышленники похитили снегоход, проникнув в гараж через взломанное гвоздодером окно и открыв ворота изнутри. Имущество вернули владельцу.

Следователи возбудили уголовное дело по статье о тайном хищении чужого имущества с незаконным проникновением в жилище. Волоколамский городской суд отправил фигурантов под стражу.

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#московская область
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На станции Апрелевка сошла с рельсов электричка
28 февраля 2024, 13:58

Фото: Фотобанк МО / Антон Чернов

В Подмосковье сошла с рельсов электричка. Обошлось без пострадавших, сообщили в компании МЖД.
«На станции Апрелевка произошёл сход колёсных пар в середине состава электрички. Пострадавших нет, задерживаются пригородные поезда», – отметили в компании.
Причины происшествия выясняются. По предварительным данным, ЧП вызвано проблемами со стрелкой.

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#подмосковье
#московская область
#электричка
#авария
#апрелевка
#мжд
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Мужчина поднялся на перевал Дятлова для излечения от коронавируса и чуть не умер
На перевале Дятлова спасли туриста, который хотел там вылечиться от COVID-19
28 февраля 2024, 13:46

Фото: istock / MikeLaptev

Мужчина поднялся в горы, чтобы излечиться от коронавируса. Россиянин поднялся на перевал Дятлова, но там ему стало только хуже. Чтобы эвакуировать экстремала, пришлось прибегнуть к помощи медицинского вертолёта. Об этом сообщили в пресс-службе «Ростеха».

«Санитарные винтокрылые машины приходят на помощь как в отдаленных районах со сложными природными условиями, так и в крупных мегаполисах с интенсивным автомобильным движением», – заявили в корпорации.
Больного удалось спасти. О текущем состоянии мужчины не сообщается.

Перевал Дятлова — местность в Свердловской области, где в начале 1959 года при загадочных обстоятельствах погибла группа туристов. С того времени путь, по которому шли лыжники, привлекает энтузиастов и экстремалов со всего света. Точная причина и обстоятельства гибели туристической группы по-прежнему остаются неизвестными.

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#мужчина
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На Кубани женщина бросила пятерых детей в неотапливаемом доме и без еды
28 февраля 2024, 13:43

Фото: iStock/Motortion

В Краснодарском крае женщина при минусовой температуре оставила пятерых детей в неотапливаемом доме и почти без еды и уехала в гости на четыре дня. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Согласно сообщению, в полицию поступило сообщение о том, что пятеро детей без родителей находятся в неотапливаемом доме в хуторе Бейсужек. При этом на улице было четыре градуса ниже нуля. В дом сразу направились представители правоохранительных органов, которые застали детей в истощенном состоянии. Все они были направлены в больницу.

«Мать, оставив детей (младшему из которых три года, а старшему 10 лет) без присмотра, с минимальным набором продуктов питания, в холодном помещении, пообещала им вернуться через несколько часов и, выключив мобильный телефон, 19 января 2024 года уехала в Брюховецкий район в гости», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина пропала на четыре дня. И вернулась только после того, как сотрудники полиции собрались забирать детей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Решается вопрос о лишении женщины родительских прав. В настоящее время все дети находятся в Ахтырском социально-реабилитационном центре.

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В Ногинске подросток умер от удара током от поврежденной зарядки айфона
28 февраля 2024, 13:06

Фото: iStock/Malikov Aleksandr

В Ногинске 17-летний подросток умер от удара током от замотанного провода для айфона. Он разговаривал по заряжающемуся телефону. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, накануне вечером парень разговаривал со своей девушкой по телефону. В какой-то момент он вскрикнул и связь оборвалась. Больше дозвониться она до своего молодого человека не смогла.

Утром мать обнаружила подростка в своей комнате без признаков жизни. На теле обнаружен большой ожог от уха и до плеча, а на обгоревшей подушке лежал поврежденный айфон, подключенный к зарядному устройству, перемотанному скотчем.

Ранее пользователи айфонов со всего мира уже жаловались на некачественные провода данной фирмы.

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