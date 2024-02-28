В Петербурге врач скорой помощи выбила из рук пациента пистолет

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В Санкт-Петербурге женщина-врач приехала на вызов к пьяному пациенту и смогла самостоятельно обезоружить его, об этом сообщает «Фонтанка».
По информации СМИ, инцидент случился на Тихорецком проспекте.
На помощь к мужчине, который лежал без сознания на лестничной площадке, прибыла бригада скорой. Врачи растолкали пациента и повели его к автомобилю. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
По дороге к машине он вытащил из штанины пистолет, который ловко выбила из его рук женщина-врач.
К месту происшествия прибыла полиция, которая обнаружила у пьяного пациента страйкбольную гранату.
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На помощь к мужчине, который лежал без сознания на лестничной площадке, прибыла бригада скорой. Врачи растолкали пациента и повели его к автомобилю. Отмечается, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.
К месту происшествия прибыла полиция, которая обнаружила у пьяного пациента страйкбольную гранату.
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Евгения Парфентьева