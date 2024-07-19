В Ставрополе задержан подозреваемый в убийстве участника СВО

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Силовики нашли и задержали мужчину, который скрылся после нападения на участника спецоперации на Украине у одного из заведений в Армавире. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в Телеграм-канале.
Задержанным оказался Альберт Пилосян. Он признался в нападении с ножом на участника СВО близ одного кафе в Армамире. Орудие преступление злоумышленник сбросил неподалеку.
Подробности задержания и иные обстоятельства инцидента не разглашаются. Следствие возбудило дело по статье «Убийство».
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Олег Дикий