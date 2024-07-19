Бойца СВО нашли на вокзале без денег и документов

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В Екатеринбурге местные жители заметили на вокзале участника СВО, оставшегося в чужом городе без документов, денег и телефона. На этот инцидент обратил внимание депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что екатеринбургские журналисты обратились к нему с просьбой о помощи военному. Мужчина родился в Благовещенске и отправился в зону СВО по контракту. Он прослужил год на краснолиманском направлении, после чего получил ранение и был отправлен в госпиталь в Екатеринбурге. Там врачи поставили ему негодность к несению службы и отправили домой.
Однако на вокзале военного ограбили. Удалось спасти лишь пакет с документами из госпиталя, а вот другие документы, деньги и мобильный телефон были украдены.
Позднее выяснилось, что сумку не крали – военный просто потерял её, при этом непонятно, при каких обстоятельствах. Полицейские нашли пропажу и вернули хозяину.
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Однако на вокзале военного ограбили. Удалось спасти лишь пакет с документами из госпиталя, а вот другие документы, деньги и мобильный телефон были украдены.
Позднее выяснилось, что сумку не крали – военный просто потерял её, при этом непонятно, при каких обстоятельствах. Полицейские нашли пропажу и вернули хозяину.
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Анастасия Чинкова