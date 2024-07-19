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Бойца СВО нашли на вокзале без денег и документов

Депутат Иванов: боец СВО остался в Екатеринбурге без документов и денег
19 июля 2024, 18:39
Фото: iStock/Apriori1

Фото: iStock/Apriori1

В Екатеринбурге местные жители заметили на вокзале участника СВО, оставшегося в чужом городе без документов, денег и телефона. На этот инцидент обратил внимание депутат Госдумы Максим Иванов в своём Telegram-канале.
Он рассказал, что екатеринбургские журналисты обратились к нему с просьбой о помощи военному. Мужчина родился в Благовещенске и отправился в зону СВО по контракту. Он прослужил год на краснолиманском направлении, после чего получил ранение и был отправлен в госпиталь в Екатеринбурге. Там врачи поставили ему негодность к несению службы и отправили домой.

Однако на вокзале военного ограбили. Удалось спасти лишь пакет с документами из госпиталя, а вот другие документы, деньги и мобильный телефон были украдены.



Позднее выяснилось, что сумку не крали – военный просто потерял её, при этом непонятно, при каких обстоятельствах. Полицейские нашли пропажу и вернули хозяину.

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#военные
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#вокзал
В Москве 10 человек набросились на бизнесмена из-за шаурмы
Экс-гендиректора World Class Бабанова избили из-за шаурмы
19 июля 2024, 19:24

Фото: iStock/globalmoments

Экс-гендиректора сети фитнес-клубов World Class Дмитрия Бабанова избила толпа из-за шаурмы. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Бабанов вместе с женой и племянником заехал перекусить в кафе «Мама Silva» на Пятницком шоссе в Москве. Они заказали шаурму, которую делали около 30 минут. Бизнесмена возмутило такое длительное ожидание, поэтому он сделал замечание. После этого, по его словам, на него набросились десять мужчин. Жена и племянник поспешили разнять мужчин.

Бизнесмен получил сотрясение мозга и перелом ребра, ему рассекли губу и сломали виниры за 65 тысяч долларов, которые он ставил в Швейцарии.

Бабанов написал заявление в полицию. От госпитализации бизнесмен отказался.

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#кафе
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«Ъ»: возбуждено уголовное дело из-за некачественных подшипников на военных Ил-76
19 июля 2024, 19:09

Фото: iStock/Mikhail Makarov

Следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за махинаций с деталями, поставляемыми для военных самолетов Ил-76. Об этом информирует «Коммерсантъ».
Расследование началось на основании материалов проверки прокуратуры, которая выявила ряд нарушений при исполнении гособоронзаказа. Согласно информации следствия, работники организации в период с 2017 по 2022 год закупили некачественные детали, которые не соответствовали требованиям.

Подшипники неизвестного происхождения отгрузили в комплекте с колесами вместе с поддельной документацией о том, что они якобы приняты военным представительством Министерства обороны. В результате использования фальшивых подшипников произошла поломка 5 самолетов Ил-76МД-90А, а военному ведомству и обороноспособности страны был причинен серьезный ущерб.

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#пво
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В Ставрополе задержан подозреваемый в убийстве участника СВО
МВД: подозреваемый по делу об убийстве ветерана СВО задержан
19 июля 2024, 18:54

Фото: IStock/tiero

Силовики нашли и задержали мужчину, который скрылся после нападения на участника спецоперации на Украине у одного из заведений в Армавире. Об этом рассказала официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк в Телеграм-канале.
Задержанным оказался Альберт Пилосян. Он признался в нападении с ножом на участника СВО близ одного кафе в Армамире. Орудие преступление злоумышленник сбросил неподалеку.

Подробности задержания и иные обстоятельства инцидента не разглашаются. Следствие возбудило дело по статье «Убийство».

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Бойца СВО нашли на вокзале без денег и документов

«Не надо трогать СВО»: кубанец извинился за «дискредитацию армии» после оскорблений женщины

«Срочно надо на СВО»: Мужчина отказался платить за отель, сославшись на статус военного
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#следствие
#мужчина
#сво
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«Не надо трогать СВО»: кубанец извинился за «дискредитацию армии» после оскорблений женщины
На Кубани мужчина извинился за «дискредитацию армии» после оскорблений женщины
19 июля 2024, 17:39

Фото: iStock/Prostock-Studio

В станице Елизаветинской Краснодарского края работы на дороге стали причиной конфликта водителя и местной жительницы. Об это сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Мужчина серьезно оскорбил свою оппонентку с упоминанием Донбасса. Та в ответ потребовала не поднимать тему специальной военной операции.

«Наши ребята помогают в красных зонах, а вы…», — сказала женщина.

Через некоторое время в интернете появился ролик, на котором водитель извинился за свои грубые слова. Он признал, что «дискредитировал ВС РФ и жителей Донбасса».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Татарская свадьба закончилась резней и изнасилованием: как молодой жених расправился с новой семьей
Резня в Татарстане: как едва сыграв свадьбу, жених расправился с невестой и ее сестрой
19 июля 2024, 17:16

Фото: iStock/ruslan117

Татарское село Мелекес потрясла страшная новость: через два дня после свадьбы молодую семью нашли мертвой. Убита также была двоюродная сестра вышедшей замуж девушки. О том, что произошло на самом деле и в чем виноват 25-летний новоиспеченный супруг расскажет редакция «Радио 1».

Семейная пара из Татарстана: что известно


Будущие супруги Алсу и Тимур были знакомы с детства. Они жили в соседних селах, воспитывались в благополучных семьях. В 2017 году парень отправился в армию, а возлюбленная терпеливо его ждала. В 2021-м году Тимур сделал девушке предложение руки и сердца, после чего пара совершила никах (в исламском семейном праве – это брак, заключаемый между мужчиной и женщиной – прим.ред.).

Родственники и знакомые семьи говорили, что молодожены очень любили друг друга и создавали впечатление счастливых людей.


Свадьба в Татарстане закончилась резней


На свадебном торжестве гуляли практически всем селом. К вечеру 22 января, когда все гости разошлись, в доме остались только три человека: молодожены и двоюродная сестра Алсу – 18-летняя Сабрина. То, что произошло после, до сих пор остаётся загадкой. Утром следователи обнаружили зверски истерзанное тело молодой девушки, ее сестры, а в 10 км от села была найдена машина Тимура, внутри которой находилось его тело.

Правоохранители попытались восстановить картину произошедшего в тот роковой вечер.


Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Хронология кровавых событий в Татарстане


После того как молодожены остались наедине, между ними разразился скандал, в ходе которого разъяренный мужчина схватил нож и нанес несколько десятков ударов по телу возлюбленной. На крики девушки прибежала ее сестра, с которой Тимур также расправился, однако использовал для этого ножницы. Затем парень забрал из сейфа два ружья и выбежал из дома. Последние события были зафиксированы камерой видеонаблюдения.

После Тимур отправился в Набережные Челны к знакомой массажистке.

Женщину не смутил поздний визит мужчины, и она приняла его. Между ними позже разгорелся конфликт из-за оплаты услуг. Деньги, перечисленные Тимуром, якобы не поступили ей насчет. Тогда мужчина ударил женщину, а после того, как она потеряла сознание, изнасиловал ее.

Затем Тимур свел счеты с жизнью. По одной из версий, мужчина мог совершить зверские убийства в состоянии алкогольного опьянения или под запрещенными веществами.


Что о семье говорят близкие


Новость о случившемся шокировала всех жителей села. Родственники и знакомые погибших не могли поверить в то, что молодой супруг мог расправиться со соей любимой девушкой и ее сестрой.

«Они настолько друг друга любили, трудно даже думать, что человек мог пойти на такой шаг», – недоумевают сельчане.

Однако нашлись те, кто не разделил положительного мнения о молодой семье. Один из соседей рассказал журналистам, что Тимур свою девушку избивал и молодые постоянно ссорились.

«У меня и дочка сказала сразу, что замуж (Алсу – прим. ред) вышла за дебила!» — рассказал возмущенный мужчина.

Следствие исключило убийство девушек третьими лицами


После возбуждения уголовного дела появились слухи о том, что девушку и ее сестру могли убить неизвестные, а Тимур взял машину, чтобы догнать злоумышленников. Однако СК Татарстана эту информацию опроверг. В настоящее время расследование уголовного дела прекращено в связи со смертью главного подозреваемого.

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Генконсульство РФ поддерживает контакт с россиянками, задержанными в Анталье
Генконсульство в Анталье следит за делом россиянок, находящихся под подпиской
19 июля 2024, 17:14

Фото: IStock/efired

Генконсульство России в Анталье находится в контакте с двумя россиянками, которые оказались под подпиской о невыезде и не могут вернуться на родину уже полтора месяца. Об этом говорится в комментарии диппредставительства, опубликованном в его Телеграм-канале.
Представительство РФ активно включено в урегулирование инцидента, отстаивая законные права и свободы гражданок России. Ведется взаимодействие с местными муниципальными органами, сообщили в ведомстве.

В начале июня стало известно о задержании двух россиянок в аэропорту Антальи. Местные полицейские жестоко избили женщин и вырвали им ногти. Предварительно сообщается, что у одной из подруг были проблемы с документами. Подробности выясняются.

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#турция
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«Срочно надо на СВО»: Мужчина отказался платить за отель, сославшись на статус военного
Мужчина отказался платить за гостиницу, сославшись на статус бойца СВО
19 июля 2024, 17:07

Фото: IStock/Zoran Zeremski

Мужчина устроил скандал в отеле «Полюстрово» в Калининском районе Петербурга. Ссылаясь на то, что ему срочно нужно на СВО, он пытался уйти, не заплатив за номер. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что мужчина прожил некоторое время в гостинице, после чего попытался уйти из отеля, не заплатив. Автоматические двери на выходе из отеля не пропустили его. Тогда «военнослужащий» начал грозить вызовом в полицию и тем, что он сообщит, что ему не отдают его личные вещи.

Администрация отеля пошла на уступки мужчине, вернув его паспорт и имущество и не потребовав оплаты за проживание. Минимальная стоимость за сутки, проведенные в этой гостинице, составляет 4500 рублей.

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#сво
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Журналиста Кашина* объявили в розыск
МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*
19 июля 2024, 16:47

Фото: РИА Новости/Андрей Стенин

МВД России объявило в розыск журналиста Олега Кашина*. Информация следует из базы данных ведомства.
Статья, по которой Кашин* разыскивается, в ведомстве не уточнили. С 2016 года журналист проживает в Лондоне.

Ранее Кашин* работал, в частности, в газетах «Коммерсант», «Известия». В отношении него возбуждено уголовное дело.

Напомним, в четверг, 18 июля, журналистку Светлану Прокопьеву*, внесенную в реестр иноагентов и признанную виновной в оправдании терроризма, объявили в розыск. В настоящее время она также проживает за рубежом. В 2020 году суд обязал ее выплатить первый штраф.

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* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России
#мвд
#уголовное журналист
#розыск
#иноагент
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В Омске чиновника обвинили в мошенничестве с жильём для детей-сирот
19 июля 2024, 16:46

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В пресс-службе СУСК РФ по Омской области сообщили, что заместитель главы администрации Советского округа Омска подозревается в приобретении квартир для детей-сирот по завышенной стоимости.
Следователи полагают, что чиновник, используя своё служебное положение, приобретал квартиры для детей-сирот по завышенной стоимости. Он договорился об этом с предпринимателем, с которым был знаком.

В результате региону был нанесён ущерб в размере 23,7 миллиона рублей. Из-за этой ситуации большое количество детей-сирот и детей, оставшихся без родителей, остались без жилья.

«По версии следствия, этот чиновник, занимая должность заместителя начальника одного из областных учреждений, вступил в сговор со своим знакомым предпринимателем, чтобы похитить бюджетные средства. Они договорились приобрести квартиры для детей-сирот и детей без попечения родителей по завышенной стоимости», — сообщили в РИА Новости.

Прокуратура поддержала ходатайство Следственного управления Следственного комитета России по Омской области о заключении чиновника под стражу. Однако суд принял решение отправить его под домашний арест. Аналогичная мера пресечения была избрана и для предпринимателя.

В отношении обоих лиц возбуждено уголовное дело по статье «мошенничество в особо крупном размере».

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