«Срочно надо на СВО»: Мужчина отказался платить за отель, сославшись на статус военного

Фото: IStock/Zoran Zeremski
Мужчина устроил скандал в отеле «Полюстрово» в Калининском районе Петербурга. Ссылаясь на то, что ему срочно нужно на СВО, он пытался уйти, не заплатив за номер. Об этом сообщает «Фонтанка».
Уточняется, что мужчина прожил некоторое время в гостинице, после чего попытался уйти из отеля, не заплатив. Автоматические двери на выходе из отеля не пропустили его. Тогда «военнослужащий» начал грозить вызовом в полицию и тем, что он сообщит, что ему не отдают его личные вещи.
Администрация отеля пошла на уступки мужчине, вернув его паспорт и имущество и не потребовав оплаты за проживание. Минимальная стоимость за сутки, проведенные в этой гостинице, составляет 4500 рублей.
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Олег Дикий