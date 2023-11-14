В столичном общежитии мужчину избили до смерти

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На севере Москвы двое мужчин до смерти избили знакомого во врем ссоры, об этом сообщает Следственный комитет Москвы в своём Telegram-канале.
По информации СМИ, всё произошло вечером 12 ноября в общежитии на улице Дубнинской.
Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте.
Против двоих жителей общежития возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.
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Между тремя знакомыми завязалась ссора, в ходе которой двое мужчин избили 58-летнего собеседника так сильно, что от полученных травм он скончался на месте.
Оба фигуранта задержаны, в ближайшее время суд изберёт им меру пресечения.
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Евгения Парфентьева