В Ступино спасатели вытащили из пожара 64-летнего пенсионера.

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Работники ГКУ МО «Мособлпожспас» приняли участие в ликвидации пожара, на котором был спасен мужчина. Об этом сообщила пресс-служба Мособлпожспаса.
В службу «112» поступил вызов о пожаре в квартире многоэтажке вечером 9 марта от очевидцев.
Стоит отметить, что в общей сложности было эвакуировано 80 человек, 10 из которых — дети.
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«К моменту их прибытия из квартиры на девятом этаже шел дым. Огнеборцы сформировали звенья газодымозащитной службы, зашли в задымленное помещение, обнаружили 64-летнего мужчину, потерявшего сознание, и оперативно вывели его на свежий воздух. С отравлением продуктами горения и ожогом предплечья пострадавший был госпитализирован в лечебное учреждение. Одновременно пожарные и спасатели проводили эвакуацию жителей из соседних квартир.Слаженными действиями работников пожарно-спасательных подразделений пожар на площади 12 квадратных метров был ликвидирован», — рассказал начальник части Владимир Соловьев.
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Мира Полтева