Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Орле в результате удара БПЛА на нефтебазу загорелся топливный резервуар

В Орле в результате удара БПЛА на нефтебазу загорелся топливный резервуар

В Орле после атаки БПЛА ВСУ произошло возгорание одного из резервуаров
12 марта 2024, 04:56
Фото: iStock/TonyFuse

Фото: iStock/TonyFuse

На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщает РИА Новости.
Причиной пожара стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время пожарные пытаются оценить масштабы пожара и объем горящего контейнера.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что топливно-энергетический комплекс подвергся атаке ВСУ. По имеющимся данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Политик призвал граждан быть осторожными.


10 марта беспилотник ВСУ был сбит российскими системами ПВО и упал на территории Курской нефтебазы. Губернатор Роман Старовойт не сообщил никаких подробностей, но добавил, что на месте происшествия работают пожарные.

Читайте также:

Белгородская область объявила о ракетной опасности

В российском регионе семь населенных пунктов лишились света из-за удара беспилотника

Над российским регионом сбили украинский беспилотный аппарат
#белгородская область
#курская область
#происшествие
#ракетная опасность
#бпла
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Белгородская область объявила о ракетной опасности
Мэрия Белгорода: Ракетная опасность объявлена в двух районах города
12 марта 2024, 04:33

Фото: iStock/Vladimir Zapletin

В двух городских районах Белгорода объявлена ракетная опасность, передает мэрия Белгорода в своем Telegram-канале.
«РСЧС : Губкинский ГО, Старооскольский ГО. Ракетная опасность», — говорится в сообщении. Жителей призвали по возможности оставаться дома и не подходить к окнам.

Ранее Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил о ракетной опасности в регионе в ночь с понедельника на вторник, 12 марта.

Читайте также:

В российском регионе семь населенных пунктов лишились света из-за удара беспилотника

Над российским регионом сбили украинский беспилотный аппарат

В Курской области объявлена ракетная опасность
#белгородская область
#курская область
#всу
#россия
#украина
#бпла
#ракетная опасность
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В российском регионе семь населенных пунктов лишились света из-за удара беспилотника
В Белгородской области семь сел лишились света в результате атаки БПЛА
12 марта 2024, 03:25

Фото: iStock/Creative-Touch

Семь сел в Белгородской области остались без электричества в результате удара беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
По словам губернатора, беспилотник сбросил четыре взрывных устройства и повредил линии электропередач. О пострадавших в результате атаки не сообщается.

В настоящее время без электричества остаются села Ясные Зори, Черемошное, Устинка, Лозовое, Ровенек, Петровка и Соловьевка. Ремонт линий электропередач начнется после согласования с Министерством обороны.

Ранее БПЛА был сбит в небе над Курской областью.

Читайте также:

Над российским регионом сбили украинский беспилотный аппарат

В Курской области объявлена ракетная опасность

ВСУ атаковали Новгородскую область
#белгородская область
#всу
#россия
#украина
#бпла
#происшествие
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Над российским регионом сбили украинский беспилотный аппарат
Курский губернатор Старовойт: над Фатежским районом сбили украинский БПЛА
12 марта 2024, 03:02

Фото: iStock/NiseriN

Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) над Фатежским районом Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
«Последствия на земле уточняются», – отметил губернатор.

Он также напомнил жителям о правилах безопасности: не подходить к обломкам БПЛА и не трогать их, так как они могут сдетонировать; при обнаружении БПЛА сообщать по телефону 112.

Ранее вечером во вторник, 12 марта, Старовойт объявил о ракетной опасности в регионе.

Читайте также:

В Курской области объявлена ракетная опасность

ВСУ атаковали Новгородскую область

Фура загорелась после падения двух БПЛА в Белгородской области
#курская область
#ракетная опасность
#бпла
#украина
#всу
#тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Курской области объявлена ракетная опасность
Губернатора Курской области Старовойт: В регионе объявлена ракетная опасность
12 марта 2024, 01:42

Фото: iStock/vadimrysev

Губернатор Курской области Роман Старовойт заявил в своем Telegram-канале, что в регионе объявлена ракетная опасность.
Он призвал жителей региона укрыться в помещениях без окон. Тем, кто находится на улице, глава региона посоветовал зайти в близлежащее здание или подходящее укрытие.

Ранее, 10 марта, атаке подверглась Новгородская область.

Читайте также:

ВСУ атаковали Новгородскую область

Фура загорелась после падения двух БПЛА в Белгородской области

Сотрудники хлебокомбината Горловки были ранены в результате атаки БПЛА
#курская область
#ракетная опасность
#тревога
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сообщили о взрыве на левом берегу Киева
«Страна.ua»: На левом берегу Киева раздался взрыв
12 марта 2024, 00:56

Фото: iStock/Sergii Vasylchenko

В левобережной части Киева прогремел взрыв, передает украинское издание «Страна.ua» на своем Telegram-канале.
«Тревога в городе не объявлялась», – говорится в сообщении.

В то же время Киевская областная военная администрация (ОВА) в своем телеграме сообщила, что в Киевской области объявлена воздушная тревога.

Также взрывы прозвучали в подконтрольной украинским властям части Запорожья.

Ранее, вечером 11 марта, сообщалось о взрывах в Одессе.

Читайте также:

На Украине сообщают о взрывах в Одессе

На Украине заявили о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне

РИА Новости: Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке
#украина
#запорожская область
#киев
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Украине сообщают о взрывах в Одессе
«Зеркало недели»: в Одессе слышны взрывы на фоне воздушной тревоги
12 марта 2024, 00:12

Фото: iStock/RamonCast

На фоне объявленной воздушной тревоги в Одессе раздались взрывы, передает Telegram-канал «Зеркало недели».
Согласно онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины, сигнал воздушной тревоги для Одесской области был включен в 22:54 по московскому времени.

Ранее сообщалось о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне, а также в Одессе, Харькове и Снигиревке.

Читайте также:

На Украине заявили о взрывах в подконтрольном украинским властям Херсоне

РИА Новости: Украинские СМИ сообщают о взрывах в Одессе, Харькове и Снигиревке

«Страна» сообщает о взрывах и работе ПВО в Одессе
#происшествие
#украина
#одесса
#взрыв
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ФСБ задержала россиянина, финансировавшего украинских террористов
ФСБ задержала жителя Иваново по подозрению в финансировании террористов
11 марта 2024, 19:44

Фото: iStock/irene_rebrova

ФСБ задержала жителя Ивановской области, которого подозревают в финансировании террористов. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на управление ведомства по региону.
Отмечается, что в отношении задержанного мужчины 1993 года рождения возбуждено дело по статье Уголовного кодекса РФ о государственной измене. Решением суда он заключён под стражу на два месяца.

ФСБ уточняет, что 31-летний мужчина финансировал украинскую националистическую организацию, которая признана террористической и запрещена на территории России. Деньги он переводил безналичным способом в виде криптовалюты.

Читайте также:

ФСБ предотвратила вооружённое нападение террористов на синагогу в Москве

ФСБ: ликвидирован украинский агент, готовивший теракт в Карелии

ФСБ задержала в Крыму двух украинских агентов, готовивших теракты на транспорте
#фсб
#задержание
#финансирование
#террористы
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Ленобласти обнаружили тела трёх членов семьи с пулевыми ранениями в голове
В Ленобласти возбудили уголовное дело после обнаружения тел супругов и их сына
11 марта 2024, 19:22

Фото: iStock/Savusia Konstantin

Уголовное дело по факту обнаружения троих тел с признаками насильственной смерти возбуждено в Ленинградской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Следком».
Отмечается, что в посёлке Красносельское после пожара в жилом доме были обнаружены тела супругов и их сына с огнестрельными ранениями головы.

СК РФ по Ленинградской области возбудил дело по статье Уголовного кодекса об убийстве двух и более лиц.

В настоящее время следователи проводят следственные и оперативные мероприятия, которые направлены на установление всех обстоятельств произошедшего. Так назначены судебные экспертизы.

Читайте также:

В Таиланде в курортном городе Паттайя нашли тело мертвого россиянина

«Хотел сфотографироваться»: В музее восьмилетний ребенок выстрелил из ружья в свою мать

Соколов из «Уральских пельменей» попал под проверку МВД после дебоша в переходе
#смерть
#убийство
#семья
#ленинградская область
#ск рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Урале пятиклассница поздравила старшеклассников с 23 февраля групповым сексом
На Урале пятиклассница занялась групповым сексом со старшеклассниками
11 марта 2024, 18:21

Фото: iStock/juriskraulis

В Первоуральске Свердловской области пятиклассница занялась групповым сексом с двумя старшеклассниками. Так девочка решила поздравить ребят с 23 февраля. Об этом пишет Mash.
11-летняя девочка позвала в гости двоих мальчиков из восьмого класса и предложила заняться им сексом втроем в качестве подарка на День защитника Отечества. Часть процесса подростки сняли на телефон, чтобы потом похвастаться перед друзьями.

Мама одного их мальчиков увидела видео в телефоне сына. Тогда она обратилась в полицию и написала заявление, в котором потребовала наказать девочку и друга за совращения своего ребенка. Полиция провела с детьми профилактическую беседу.

Читайте также:

Педагога средней школы посадили на пять лет за секс с учеником

Американские учёные нашли бактерию, вызывающую болезнь кишечника через секс

Женщина согласилась на секс втроем и получила неожиданный результат
#полиция
#секс
#телефон
#школы
#подростки
#болезнь
#видео
#заявление
#девочка
#мама
#день защитника отечества
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф