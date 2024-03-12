В Орле в результате удара БПЛА на нефтебазу загорелся топливный резервуар

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На нефтебазе в Орле загорелся резервуар с нефтепродуктами, сообщает РИА Новости.
Причиной пожара стала атака беспилотного летательного аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ). В настоящее время пожарные пытаются оценить масштабы пожара и объем горящего контейнера.
Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что топливно-энергетический комплекс подвергся атаке ВСУ. По имеющимся данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Политик призвал граждан быть осторожными.
10 марта беспилотник ВСУ был сбит российскими системами ПВО и упал на территории Курской нефтебазы. Губернатор Роман Старовойт не сообщил никаких подробностей, но добавил, что на месте происшествия работают пожарные.
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Губернатор Орловской области Андрей Клычков подтвердил, что топливно-энергетический комплекс подвергся атаке ВСУ. По имеющимся данным, в результате инцидента никто не погиб и не пострадал. Политик призвал граждан быть осторожными.
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Александр Климов