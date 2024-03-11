В Подмосковье ликвидируют крупный пожар на складе

Фото: пресс-служба МЧС России
Сегодня, 11 марта, около 9 часов утра на пульт МЧС поступило сообщение о возгорании нежилого помещения в посёлке Родники.
Огонь охватил склад со стройматериалами. Площадь пожара - 700 квадратных метров.
За время пожара его площадь увеличилась почти вдвое. Кровлю склада не удалось сохранить. Она обрушилась от огня. Ликвидация пожара осложнилась разгерметизацией контейнера с горюче-смазочными материалами. Жидкость разлилась и воспламенилась на 400 квадратных метрах. Кроме того, на самом складе хранилось очень много деревянных изделий.
Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
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«Предварительно, пострадавших нет», — сообщает пресс-служба ведомства.
Раменская городская прокуратура контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты доследственной проверки.
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Сергей Калугин