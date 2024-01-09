В Свердловской области наказали силовика за комментарий об избитой девочке

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Полковника полиции из Свердловской области привлекли к дисциплинарной ответственности за неуместный комментарий об избитой девочке, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на начальника пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых.
Напомним, ранее двое братьев-пятиклассников из Нижнего Тагила избили возле школы двух сверстников — мальчика и девочку. В результате избиения, девочка, которая, к тому же, является сиротой, была госпитализирована в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и тупой травмой живота.
После происшествия в местных социальных сетях поднялась волна возмущения. В это время полковник полиции города Тарас Булгаков прокомментировал инцидент следующим образом — «раздули из ничего».
По его словам, Булгаков был привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.
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После происшествия в местных социальных сетях поднялась волна возмущения. В это время полковник полиции города Тарас Булгаков прокомментировал инцидент следующим образом — «раздули из ничего».
«Любой человек в погонах, в независимости от того, в каком конкретно подразделении он работает, свою деятельность может осуществлять в рамках установленных внутренних правил. За их нарушение наступает правовая ответственность. Данный случай является тому подтверждением», — прокомментировал ситуацию Горелых.
По его словам, Булгаков был привлечён к строгой дисциплинарной ответственности.
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Евгения Парфентьева