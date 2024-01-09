В Тюмени задержаны все участников избиения ветерана СВО

Фото: iStock/Yingko
В Тюмени сотрудники полиции задержали всех участников избиения ветерана специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции.
В телеграм-канале «ЧС Тюмень» появилось видео, где несколько парней избивают лежащего мужчину. В комментарии к публикации жена пострадавшего пояснила, что ее супруг, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание компании, которая шумела и хамила людям, за что и был избит.
Она добавила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Все участники драки сейчас находятся в отделении полиции.
Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на участника СВО в Ульяновске
В отношении блогера из Таджикистана, оскорбившего русских девушек, возбудили дело
«С кем не бывает»: В российском клубе отреагировали на избиение девушки игроком
В телеграм-канале «ЧС Тюмень» появилось видео, где несколько парней избивают лежащего мужчину. В комментарии к публикации жена пострадавшего пояснила, что ее супруг, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание компании, которая шумела и хамила людям, за что и был избит.
«Задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Конфликт произошел на улице Малышева поселка Тарманы между группой молодых людей и участником СВО», - написала Волк в своем Telegram-канале.
Она добавила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Все участники драки сейчас находятся в отделении полиции.
Читайте также:
Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на участника СВО в Ульяновске
В отношении блогера из Таджикистана, оскорбившего русских девушек, возбудили дело
«С кем не бывает»: В российском клубе отреагировали на избиение девушки игроком
Элина Позднякова