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В Тюмени задержаны все участников избиения ветерана СВО

09 января 2024, 19:08
Фото: iStock/Yingko

Фото: iStock/Yingko

В Тюмени сотрудники полиции задержали всех участников избиения ветерана специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции.

В телеграм-канале «ЧС Тюмень» появилось видео, где несколько парней избивают лежащего мужчину. В комментарии к публикации жена пострадавшего пояснила, что ее супруг, участник спецоперации, вышел из машины и сделал замечание компании, которая шумела и хамила людям, за что и был избит.


«Задержаны все участники конфликта, в котором пострадал участник СВО. Конфликт произошел на улице Малышева поселка Тарманы между группой молодых людей и участником СВО», - написала Волк в своем Telegram-канале.

Она добавила, что по данному факту возбуждены уголовные дела по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью. Все участники драки сейчас находятся в отделении полиции.

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РИА: Недалеко от Белого дома в Вашингтоне произошла стрельба
09 января 2024, 19:22

Фото: iStock/A_N

В паре кварталах от Белого дома в Вашингтоне открыли стрельбу, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в местной полиции.
Собеседник агентства сообщил, что стрельба произошла около 05:00 утра (13:00 по московскому времени) на «K Street», которая находится в паре кварталов от Белого дома.

«Там был взрослый мужчина без сознания, не дышал, это дело об убийстве», — прокомментировал ситуацию в американской полиции. Он также подчеркнул, что этот мужчина скончался в больнице.

Ранее стрельбу открыли на новогодней вечеринке в Лос-Анджелесе штат Калифорния. В результате, два человека погибли, ещё восемь получили ранения различной степени тяжести.

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#полиция
#сша
#белый дом
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В московском метро пассажира ранили ножом
09 января 2024, 19:19

Фото: istockphoto/hank5

В московском метро на мужчину напали с ножом.
РЕН ТВ пишет, что двое пассажиров что-то не поделили в вестибюле станции «Саларьево» (Сокольническая линия). Во время конфликта один из них достал нож и ранил оппонента.

Злоумышленник задержан и доставлен в отдел полиции. Пострадавшего госпитализировали.

Ранее сообщалось, что в Тюмени сотрудники полиции задержали всех участников избиения ветерана специальной военной операции. Возбуждено уголовное дело. Об этом заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Напомним, ранее стало известно, что в Тюмени сотрудники правоохранительных органов выясняют участников и обстоятельства уличной драки, в которой пострадал, предположительно, ветеран специальной военной операции.

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Адвокат Косенко заявил, что на видео он бросает в снег куклу, а не сына

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#метро
#москва
#новости
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Покойного телепроповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии
09 января 2024, 19:08

Фото: iStock/Wirestock

Известного нигерийского проповедника Ти Би Джошуа обвинили в насилии и истязательстве бывших прихожанок, об этом сообщает Би-би-си.
Журналисты Би-би-си на протяжении двух лет проводили своё собственное расследование и смогли установить более 20 предполагаемых жертв Джошуа.

Проповедник основал «Синагогу церкви всех народов» (Synagogue Church of All Nations, SCOAN) в нигерийском городе ​Лагос. Организация стала одной из самых влиятельных в стране. Сообщалось о, якобы, ​задокументированных случаях чудесного исцеления прихожан SCOAN.

​В 2021 год Джошуа скончался, после чего его бывшие прихожанки из разных стран мира начали сообщать о том, что проповедник насиловал их и истязал.

«Мы все думали, что находимся в раю, но оказались в аду, а в аду происходят ужасные вещи», - рассказала одна из бывших последовательниц Джошуа, которой, по её словам, пять раз приходилось делать аборты.

Суммарно журналистам удалось собрать свидетельства от 25 женщин, которые утверждают о насилии со стороны ​одного из самых известных нигерийских проповедников.

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#расследование
#африка
#насилие
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В Донецке под окнами дома нашли расчлененное тело мужчины
09 января 2024, 18:50

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Донецке под окнами дома на улице Островского найдено расчлененное тело мужчины. Об этом сообщает Mash на Донбассе.
Согласно сообщению, мужчина работал мясником на местном рынке. По слова соседей, квартиру в этом доме он снимал. По предварительным данным, убийцей стал знакомый погибшего. Он расчленил тело и выкинул останки с пятого этажа.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Ранее также сообщалось, что в Смоленской области задержан мужчина, который убил, а после расчленил женщину, которая пришла к нему в гости на новогоднее торжество. Мужчина избил и задушил женщину и лег спать. Утром он обнаружил в квартире бездыханное тело и решил от него избавиться. Он вынес тело на балкон и расчленил его, выкинув части тела погибшей в мусорный контейнер.

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#тела
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Адвокат Косенко заявил, что на видео он бросает в снег куклу, а не сына
09 января 2024, 18:49

Фото: iStock/franconiaphoto

На скандальном видеоролике блогер Сергей Косенко бросает в сугроб куклу, а не своего двухмесячного сына, об этом заявил его адвокат Сергей Жорин в интервью для «РИА Новости».
Напомним, на просторах интернета разразился настоящий скандал, когда Косенко опубликовал на своей странице в социальной сети видеоролик, на котором он бросает в сугроб своего двухмесячного сына. После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении автора ролика.

Находящийся за границей Косенко опубликовал извинения, заявив, что на видео он бросает в снег куклу, а не сына.

«Уже очевидно то, что в съёмках этого ролика ребёнок участие не принимал, ролик был снят с использованием куклы-манекена и монтажа. Кроме того, мы также готовы сотрудничать с правоохранительными органами, давать объяснения и предоставить все необходимые доказательства для установления истины», — прокомментировал ситуацию адвокат блогера.

Он также выразил надежду, что уголовное дело в отношении Косенко всё же не будет возбуждено.

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#уголовное снег
#адвокат
#видео
#ск рф
#ребёнок
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В Башкирии лопатой пытались отбить стаффорда, который загрыз пекинеса
09 января 2024, 17:25

Фото: istockphoto/Anna-av

Жительница Ишимбая отправилась на прогулку с пекинесом.
Во дворе на улице Ленина на маленькую собаку набросился стаффорд. Shot пишет, что хозяин выгуливал пса без намордника. Стаффорд мёртвой хваткой вцепился в пекинеса. Его пыталась спасти хозяйка. Агрессивный собака накинулась и на неё и разорвала ей руку.

Оттащить агрессивную собаку от мёртвого пекинеса помогли прохожие. Они отталкивали и били пса лопатой.

Хозяин стаффа, со слов местных, всё это время стоял в стороне и просто наблюдал за происходившим. Когда всё закончилось, ушёл с собакой домой.

Хозяйка погибшего пекинеса обратилась в полицию, сейчас проводится проверка.

Владельцу стаффа выписали небольшим штрафом. По данным Shot, агрессивного пса постоянно выгуливают без намордника и спускают с поводка во время прогулок.

Нападение на пекинеса-это не первый случай, когда стафф напал на чужих собак.

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#башкирия
#собака
#новости
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«Хаотичный поступок»: Солист «Щенков» раскаялся за обнажённое выступление
Обнажившийся на сцене солист «Щенков» раскаялся в содеянном
09 января 2024, 17:21

Фото: iStock/BrianAJackson

Выступивший на сцене в одном носке на причинном месте солист группы «Щенки» Максим Тесли раскаялся в содеянном, в интервью для Telegram-канала «Mash на Мойке».
Напомним, 8 января Тесли вышел на сцену питерского клуба MOD в одном носке, который прикрывал его гениталии. В ходе выступления носок сполз вниз, и солист остался на сцене абсолютно обнажённым.

9 января певец пытался улететь в Екатеринбург, однако, был задержан в аэропорту Пулково.

Как сообщает «Mash на Мойке», в настоящий момент Тесли находится в Калининском районном суде Петербурга, где ожидает вынесения меры пресечения.

В интервью Telegram-каналу он заявил, что его выступление в одном носке было «абсолютно хаотичным поступком», он также отметил, что раскаивается в содеянном.

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Суд в Екатеринбурге арестовал блогера, глумившегося над военными

Блогер Косенко извинился за то, что бросил своего двухмесячного сына в сугроб
#певец
#санкт-петербург
#концерт
#суд
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Суд в Екатеринбурге арестовал блогера, глумившегося над военными
09 января 2024, 16:44

Фото: iStock/Andrii Zorii

Суд в Екатеринбурге арестовал блогера Артема Оморьяна, который глумился над российскими военными во время стрима, об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, 36-летний Оморьян проводил прямой эфир, в ходе которого заявил, что срезал нашивки с одежды погибших российских солдат. «Шутник» был задержан 8 января.

9 января Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал Оморьяна на десять суток за мелкое хулиганство, однако, как считает собеседник СМИ, его могут осудить по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ.

Ранее в Петропавловске-Камчатском оштрафовали продавщицу, которая неоднократно негативно высказывалась о российских военных, а также демонстративно включала украинские песни на работе.

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#суд
#хулиганство
#вс арест
#екатеринбург
#блогер
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Ребёнок захлебнулся в бассейне во время корпоратива отца в Перми
09 января 2024, 16:20

Фото: iStock/Lemon_tm

В одном из банных комплексов Перми малолетний ребёнок захлебнулся в бассейне, об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Следственный комитет по региону.
«Возбуждено уголовное дело по факту гибели малолетнего ребенка, по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)», — прокомментировал ситуацию собеседник агентства.

При этом, иных подробностей трагедии представитель СК не привёл.

Однако, ранее в Telegram-канал Properm сообщал, что малолетний ребёнок погиб в бассейне одного из банных комплексов микрорайона Гайва (Орджоникидзевский район Перми). По информации СМИ, ребёнок пришёл на новогодний корпоратив вместе со своим отцом.

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