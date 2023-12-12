В Свердловской области подросток бросился под машину

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В городе Первоуральск Свердловской области 10 декабря вечером подросток прыгнул под машину на проспекте Ильича. Об этом пишет E1.RU.
На опубликованных в Сети кадрах видно, что после происшествия подросток некоторое время полежал на тротуаре, затем самостоятельно встал и покинул место инцидента.
В ГИБДД уточнили, что пострадавшим является 17-летний юноша, который на момент ДТП был трезв. В настоящее время причины его поведения выясняются, по факту происшествия проводится проверка.
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«Молодой человек бросился под колеса, как только машины начали движения. После столкновения пешеход возвращается на тротуар и ложится, водитель выходит из машины и пытается помочь пострадавшему, но тот уходит за торговые павильоны», — говорится в публикации.
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Диана Аванесян