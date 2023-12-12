Потерявший память россиянин прилетел в Лос-Анджелес без билета и паспорта

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Российский экономист без паспорта, авиабилета и визы прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена. При этом мужчина не смог объяснить американским властям, каким образом у него это получилось, пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта Лос-Анджелеса задержали некоего Сергея Владимировича Очигаву, являющегося гражданином РФ. Мужчину не удалось найти в списках пассажиров ни одного из международных рейсов, прибывших в лос-анджелесский аэропорт.
Россиянин не смог предъявить полицейским загранпаспорт и въездную визу, заявив, что не помнит, как проходил проверки в аэропорту Копенгагена и оказался на борту самолета авиакомпании SAS.
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Россиянин не смог предъявить полицейским загранпаспорт и въездную визу, заявив, что не помнит, как проходил проверки в аэропорту Копенгагена и оказался на борту самолета авиакомпании SAS.
«Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — цитирует агентство текст документа, подписанного специальным агентом ФБР.
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Диана Аванесян