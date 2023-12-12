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Потерявший память россиянин прилетел в Лос-Анджелес без билета и паспорта

РИА Новости: Потерявший память россиянин прилетел в Лос-Анджелес без документов
12 декабря 2023, 01:24
Фото: iStock/Boarding1Now

Фото: iStock/Boarding1Now

Российский экономист без паспорта, авиабилета и визы прилетел в Лос-Анджелес из Копенгагена. При этом мужчина не смог объяснить американским властям, каким образом у него это получилось, пишет РИА Новости.
В публикации говорится, что 4 ноября на пункте паспортного контроля аэропорта Лос-Анджелеса задержали некоего Сергея Владимировича Очигаву, являющегося гражданином РФ. Мужчину не удалось найти в списках пассажиров ни одного из международных рейсов, прибывших в лос-анджелесский аэропорт.

Россиянин не смог предъявить полицейским загранпаспорт и въездную визу, заявив, что не помнит, как проходил проверки в аэропорту Копенгагена и оказался на борту самолета авиакомпании SAS.


«Очигава является кандидатом наук в области экономики и маркетинга. В качестве экономиста он работал в России много времени назад. Он утверждал, что не спал три дня и не понимает, что происходит», — цитирует агентство текст документа, подписанного специальным агентом ФБР.

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NYT: 6-этажный дом частично обрушился в Нью-Йорке
12 декабря 2023, 01:26

Фото: iStock/Dmitriy_Prokofev

Шестиэтажный жилой дом частично обрушился в Нью-Йорке, сообщила газета The New York Times. Инцидент произошел в здании, которое расположено в Бронксе, в жилом районе Моррис-Хайтс.
Комиссар пожарной охраны Лора Кавана сообщила в Twitter, что пожарные ищут людей, которые могли оказаться в ловушке.Общее число пострадавших в настоящее время уточняется.



Согласно городским отчетам о строительстве, в течение многих лет возникали вопросы относительно безопасности здания. На первом этаже расположено несколько магазинов, в том числе маркет на углу Уэст-Бернсайд-авеню и Фелан-плейс.

Только в прошлом месяце Департамент зданий оштрафовал владельца здания на 2400 долларов за «ветхие и разбитые грязевые насыпи» у основания строительных лесов, которыми было обнесено здание.

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#жилой дом
#сша
#происшествие
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SHOT: «Лексус» врезался в дерево в Москве, пострадал чемпион мира по боксу
11 декабря 2023, 23:49

Фото: iStock/Yury_Karamanenko

Lexus на большой скорости влетел в дерево на Новом Арбате в Москве, cообщает Telegram-канал SHOT. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Одним из пострадавших оказался чемпион мира по боксу Арслан Яллыев.
ДТП в центре Москвы случилось примерно в половине десятого вечера. В районе дома 19 по Новому Арбату водитель не справился с управлением и на большой скорости влетел в дерево,  задев при этом Mercedes. Пострадали сам водитель и его пассажир, с людьми сейчас работают медики. На месте работают службы.



По информации Telegram-канала Mash, Lexus принадлежит чемпиону мира по боксу Арслану Яллыеву, и он находился в машине в момент аварии. Как рассказал сам спортсмен, чувствует он себя нормально, а завтра посмотрит по состоянию.

Тяжеловес Яллыев является профессиональным боксёром с рекордом 14:0. В прошлом, Арслан был чемпионом России по тайскому боксу.

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#москва
#автомобили
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В Москве родители 15-летней школьницы принимали девушку дочери за парня
11 декабря 2023, 22:58

Фото: iStock/Yingko

В Москве школьница на протяжении месяца жила со своей девушкой вместе с родителями, которые думали, что это парень дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, 15-летняя девушка познакомилась с 17-летним симпатичным «парнем» по имени Даней в соцсетях. Между подростками завязались отношения. Однако во время видеозвонка он сознался, что он девушка по имени Кристина. Да и возраст оказался 27 лет. Тогда общение прервалось, но спустя почти полгода возобновилось.

Девочка пригласила Кристину домой, а родителям представила ее в качестве своего нового парня. После этого, она девушки начали часто вместе ночевать. Однако позже 15-летняя Лена во всем созналась. Она пожаловалась, что Кристина приставала к ней по ночам, а маме она не рассказывала про это, так как боялась, что та не поверит.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Развратные действия» и «Половое сношение с несовершеннолетним».

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Бытовой газ взорвался в многоквартирном доме в Москве
11 декабря 2023, 22:33

Фото: iStock/Kileman

Бытовой газ взорвался в многоквартирном жилом доме на Парковой улице в Москве. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы города.
«Хлопок газовоздушной смеси произошел на кухне одной из квартир жилого дома по улица Парковая, дом 14. В результате хлопка пострадавших нет. Нарушено остекление кухни», - рассказали в ведомстве.

При этом в АО «МОСГАЗ» добавили, что газ взорвался из-за нарушения правил использования газового оборудования. При ЧП утечки газа не произошло. Приняты все необходимые меры безопасности, угрозы для жителей дома нет.

Ранее сообщалось, что в Химках произошел пожар на газовой заправке в районе аэропорта Шереметьево. Взорвался резервуар с топливом. Помимо заправки также загорелось два автомобиля.


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#чп
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#дома
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СК завершил расследование по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году
СК завершил следствие по делу о нападении на псковских десантников в 2000 году
11 декабря 2023, 21:25

Фото: iStock/Zolnierek

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела в отношении участников банды Басаева, которые напали на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе СК РФ.
Отмечается, что в суд были направлены материалы дела в отношении  Ильгама Гумерова, Ильгиза Мухаметгалиева, Хайдара Раззакова и Мухамедвали Шайхутдинова, которых обвиняют по статьям об участии в банде, вооружённом мятеже и посягательстве на жизнь военнослужащих. 

Следствие выдвигает следующую версию происходящих событий: 29 февраля 2000 года четверо вышеупомянутых фигурантов дела в составе вооружённой банды под руководством Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих из Пскова на территории Чечни. Заняв позиции с трёх сторон, они производили выстрелы по военным из автоматов Калашникова. В результате вооружённого нападения 84 солдата погибли, четверо получили ранения.

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#чечня
#военные
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Под Астраханью собаки насмерть загрызли мужчину
Под Астраханью найден труп мужчины с рваными ранами от укусов собак
11 декабря 2023, 21:19

Фото: iStock/Zastavkin

В поселке Пригородный Наримановского района Астраханской области обнаружено тело мужчины с рваными ранами от укусов собак. Об этом сообщает СУСК России по региону.
«10 декабря 2023 года на участке местности около строящегося дома по улице Приточной в поселке Пригородный обнаружено тело местного жителя 1988 года рождения без признаков криминальной смерти», - говорится в сообщении.

На теле мужчины обнаружены рваные раны от укусов бродячих собак. Однако для выяснения точной причины смерти мужчины назначена судебно-медицинская экспертиза. По данному факту назначена проверка. Дело находится под контролем прокуратуры.

Немецкая овчарка растерзала трёхмесячного ребёнка в Москве. Инцидент произошёл в поселении Сосновское в Новой Москве вечером 9 декабря. 33-летняя мать оставила коляску с ребёнком на улице рядом со своей собакой, после чего вернулась домой на несколько минут. За время её отсутствия овчарка вытащила ребёнка из коляски и начала терзать на снегу.

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Троих подростков обвинили в 12 изнасилованиях в Екатеринбурге
Троих подростков из спецшколы обвинили в 12 изнасилованиях в Екатеринбурге
11 декабря 2023, 21:06

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В Екатеринбурге троих подростков обвинили в 12 изнасилованиях. Об этом РИА Новости рассказал адвокат Георгий Краснов, который представляет семью мальчика, сбежавшего из городской спецшколы, где совершалось физическое и сексуальное насилие над детьми.
Он подчеркнул, что Чкаловский районный суд Екатеринбурга в понедельник огласил обвинительное заключение. Двум из троих несовершеннолетних подсудимых вменяется пять случаев насилия сексуального характера в отношении одного ребёнка и ещё один эпизод в отношении двух несовершеннолетних. Третьему подсудимому вменили четыре эпизода насилия в отношении одного ребёнка. 

Всего суд сообщил о 12 случаях насильственных действий, совершённых в адрес двух несовершеннолетних. Краснов подчеркнул, что часть эпизодов совершалась одновременно двумя подсудимыми. 

Отмечается, что все трое подсудимых отрицают свою вину. 

Адвокат сообщил, что следующее заседание суда, которое пройдёт в закрытом формате, состоится 26 декабря. 

Ранее Краснов рассказывал РИА Новости, что в апреле из екатеринбургской спецшколы сбежал 13-летний мальчик, который пожаловался родителям на насилие в учебном учреждении. Там работал воспитатель, в возрасте выше 70 лет, который практиковал так называемые «товарищеские суды», когда дети голосовали за то, чтобы наказать провинившихся одноклассников насильственным оральным половым актом. Сам мальчик избежал такого «наказания» и был свидетелем событий.

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#екатеринбург
#суд
#подростки
#изнасилование
#обвинение
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В Свердловской области таксист обнаружил на трассе отморозившую ноги девочку
11 декабря 2023, 19:44

Фото: istockphoto/beekeepx

В Свердловской области таксист случайно обнаружил на обочине и спас девочку, которая заблудилась в лесу и отморозила ноги.
Telegram-канал «Осторожно, новости» пишет, что, по словам мужчины, в ночь на 25 ноября таксист ехал на заказ в Южный район Новоуральска по объездной дороге, которая проходит рядом с лесом. По пути водитель заметил на обочине лежащего человека. Он остановил машину и спросил, нужна ли помощь. 

«Детский голос ответил: «Я не чувствую ног». Рядом была собака. Ну что делать, взял, в машину запихнул, куртку снял, ноги обмотал, чтобы теплее было», — рассказал таксист. 
Мужчина позвонил матери девочки и отвез домой, откуда девочку госпитализировали. Оказалось, что девочка ушла искать сбежавшую собаку, потерялась в лесу и отморозила ноги. При этом у неё получилось самостоятельно добраться до автодороги. 

В это время ребёнка несколько часов искала полиция. Врачи оценивают состояние девочки как стабильное.

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#новости
#дети
#такси
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Из России депортируют школьников, потушивших Вечный огонь в Санкт-Петербурге
Потушивших Вечный огонь школьников депортируют из России вместе с родителями
11 декабря 2023, 19:09

Фото: iStock/ia_64

Из России депортируют школьников, которые потушили Вечный огонь в Санкт-Петербурге, забросав его снегом. Об этом сообщает ГУ МВД по городу и Ленинградской области.
Отмечается, что два мальчика и их родители являются гражданами Узбекистана и находятся на территории России нелегально. 

В настоящее время правоохранительные органы готовят материалы с требованием выдворить обе семьи за пределы России. Документы будут направлены на рассмотрение в суд. 

Мальчики 10 и 14 лет вместе с родителями переданы в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Ранее пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и области сообщала, что 10 декабря двое мальчиков закидали снегом Вечный огонь в Красносельском районе города. В результате их действий огонь погас. Полиция начала проверку. 

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#вечный огонь
#школьники
#санкт-петербург
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