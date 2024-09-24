В Таганроге произошел пожар из-за падения украинского БПЛА

Фото: istockphoto/Distortion Media
В Таганорте из-за падения беспилотника ВСУ на склад лесоматериалов произошел пожар. Об этом сообщил ростовский губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его информации, спасателям удалось локализовать возгорание на площади в 200 квадратов.
«Возгорание на складе, возникшее после падения БПЛА, локализовано на площади 200 кв. метров», — написал глава региона.Голубев добавил, что огонь повредил крышу склада и четыре припаркованных возле здания машины, погибших и пострадавших в результате ЧП нет.
Ранее сообщалось, что все источники возгораний после падения украинских дронов ликвидированы в Тихорецком районе Кубани. Местным жителям, которых эвакуировали в гостиницы, разрешили возвращаться домой.
Читайте также:
В Тихорецком районе Кубани потушили пожар после падения БПЛА
В воздушное пространство России вторглась группа БПЛА ВСУ
Житель Донецка по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями военных
Данил Пономарев