Житель Донецка по заданию украинских спецслужб следил за автомобилями военных

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В Донецкой Народной Республике сотрудники УФСБ России задержали мужчину, который, по данным следствия, действовал по заданию украинских спецслужб. Он подозревается в слежке за автомобилями военнослужащих Вооружённых Сил России. Об этом информирует РИА Новости.
«Задержанный по заданию украинских спецслужб осуществлял слежку за автомобилями военнослужащих ВС России, а также получал денежное вознаграждение за совершение террористических актов вторым соучастником, который ранее был задержан УФСБ России по ДНР», — отмечается в сообщении ведомства.
По информации УФСБ России, в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по нескольким статьям Уголовного кодекса Российской Федерации, включая организацию террористического сообщества и участие в нём, а также приготовление к преступлению и покушение на преступление.
Ранее сообщалось, что сотрудники УФСБ России по Луганской Народной Республике совместно с УФСБ России по Росгвардии задержали женщину, которая сотрудничала с украинскими спецслужбами. Она собирала и передавала вражеским спецслужбам разведданные о ВС России.
До этого сотрудники ФСБ ликвидировали агента военной украинской разведки, готовившего подрыв автомобиля одного из руководителей оборонного предприятия в Свердловской области.
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Дарья Осипова