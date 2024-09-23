В Тихорецком районе Кубани потушили пожар после падения БПЛА

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Все источники возгораний после падения украинских дронов ликвидированы в Тихорецком районе Кубани. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
«Жители Тихорецкого района, временно находившиеся в гостиницах, возвращаются в свои дома. Спецслужбы завершили работу по проверке территории. А сотрудники МЧС ликвидировали все возгорания - были задействованы 59 человек личного состава и 16 единиц техники», — гласит публикация чиновника.Как сообщалось ранее, рядом с Аксеново в Подмосковье загорелся лесной массив. В настоящее время идут поиски злоумышленников. Известно, что огонь потушен. Специалисты напомнили, что за подобные деяния предусмотрены как штраф, так и уголовная ответственность.
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