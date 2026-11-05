В Парагвае протестующие вступили в схватку с полицией и потребовали отставки президента
В столице Парагвая, Асунсьоне, обострилась ситуация вокруг финансового скандала с банком Ueno Bank. В центре города произошли столкновения между полицией и протестующими, пишет издание ABC Color.
Демонстранты, чьи средства оказались заморожены, вышли на акцию с двумя ключевыми требованиями: вернуть деньги клиентам банка и добиться отставки президента Сантьяго Пеньи. В оппозиционных кругах главу государства подозревают в связях с Ueno Bank, на основании чего в парламент уже внесено предложение об объявлении ему импичмента. Для сдерживания толпы правоохранители использовали резиновые пули, слезоточивый газ и водометы.
Напомним, ранее Центральный банк Парагвая ввёл в Ueno Bank внешнее управление. Кредитная организация обслуживала около 2,9 миллиона клиентов при общей численности населения страны в 7 миллионов человек.
Читайте также: