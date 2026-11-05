В Парагвае протестующие вступили в схватку с полицией и потребовали отставки президента

05 ноября 2026, 06:19

Парагвайцы потребовали отставки президента из-за замороженных банковских вкладов

Фото: iStock/Tero Vesalainen

В столице Парагвая, Асунсьоне, обострилась ситуация вокруг финансового скандала с банком Ueno Bank. В центре города произошли столкновения между полицией и протестующими, пишет издание ABC Color.