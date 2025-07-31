Американка купила Lamborghini на пособия для малоимущих

31 июля 2025, 16:00

NYP: в США арестована женщина, купившая Lamborghini на пособия для малоимущих

Фото: iStock/Vadym Petrochenko

В США женщина приобрела автомобиль Lamborghini Urus за 100 тысяч долларов на пособия для малоимущих. Об этом пишет американская газета New York Post.