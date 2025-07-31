Американка купила Lamborghini на пособия для малоимущих
В США женщина приобрела автомобиль Lamborghini Urus за 100 тысяч долларов на пособия для малоимущих. Об этом пишет американская газета New York Post.
Долгое время 35-летняя Кэндис Тейлор из Луизианы скрывала свои реальные доходы, чтобы незаконно получать помощь по программе Medicaid. С 2021 по 2024 год американка переводила крупные суммы между личными и деловыми счетами. При этом она являлась владелицей шести компаний, которые за четыре года принесли ей более $9,5 млн. В соцсетях она хвасталась своей роскошной жизнью.
В итоге женщине предъявили обвинения в мошенничестве с государственными льготами. На махинациях ее поймал департамент здравоохранения, обнаруживший несоответствия в финансовых документах.
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