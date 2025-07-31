Новое уголовное дело возбуждено против директора МХАТ Кехмана

31 июля 2025, 15:04

СК РФ возбудил новое дело о взятке против директора МХАТ Владимира Кехмана

Фото: iStock/Dzurag

Ещё одно уголовное дело возбудили в отношении директора МХАТа Владимира Кехмана. Об этом пишет издание «Фонтанка».