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Новое уголовное дело возбуждено против директора МХАТ Кехмана

СК РФ возбудил новое дело о взятке против директора МХАТ Владимира Кехмана
Фото: iStock/Dzurag

Ещё одно уголовное дело возбудили в отношении директора МХАТа Владимира Кехмана. Об этом пишет издание «Фонтанка».



По версии следствия, три года назад директор «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов приобрёл в Петербурге премиальный автомобиль Mercedes за более чем 20 миллионов рублей. Машина была оформлена на компанию, однако ездил на ней Кехман.

Взамен на это, как было установлено ранее, Каргинов получил преференции в заключении госконтрактов, в том числе на ремонт сцены МХАТа.

В отношении Кехмана возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере. «Зеркальное» дело открыто и в отношении Каргинова.

Оба уголовных дела стали продолжением расследования в отношении Кехмана по факту растраты средств при реконструкции старой сцены МХАТа. В театре и по месту жительства директора прошли обыски.

Анастасия Чинкова

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