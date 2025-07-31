Новое уголовное дело возбуждено против директора МХАТ Кехмана
Ещё одно уголовное дело возбудили в отношении директора МХАТа Владимира Кехмана. Об этом пишет издание «Фонтанка».
По версии следствия, три года назад директор «РСК-Ренессанс» Марат Каргинов приобрёл в Петербурге премиальный автомобиль Mercedes за более чем 20 миллионов рублей. Машина была оформлена на компанию, однако ездил на ней Кехман.
Взамен на это, как было установлено ранее, Каргинов получил преференции в заключении госконтрактов, в том числе на ремонт сцены МХАТа.
В отношении Кехмана возбуждено уголовное дело о взятке в особо крупном размере. «Зеркальное» дело открыто и в отношении Каргинова.
Оба уголовных дела стали продолжением расследования в отношении Кехмана по факту растраты средств при реконструкции старой сцены МХАТа. В театре и по месту жительства директора прошли обыски.
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