SHOT: муж раздробил череп жене во время пыток и убил ее в Подмосковье
Муж раздробил жене череп во время пыток, а затем убил ее в Подмосковье. Как пишет Telegram-канал SHOT, трагедия произошла в Пущино. Обозреватели отметили, что тревогу забила свекровь, когда семья перестала выходить на связь.
Арендованную квартиру вскрыли и увидели ужасающую картину: 39-летняя женщина была прикована к стеллажу, а рядом лежали отвертки, канцелярский нож, окровавленная табуретка и лопата. Супруг ревновал возлюбленную, думая, что та якобы ему изменяет. Она хотела от него уйти, но не успела. Мужчина совершил суицид, а их 16-летний сын сейчас в шоке.
Перед этим сообщалось, что две школьницы отравились наркотиками в Москве и едва не погибли.
Читайте также: