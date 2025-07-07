SHOT: муж раздробил череп жене во время пыток и убил ее в Подмосковье

07 июля 2025, 12:01

Фото: istockphoto/Dzurag

Муж раздробил жене череп во время пыток, а затем убил ее в Подмосковье. Как пишет Telegram-канал SHOT, трагедия произошла в Пущино. Обозреватели отметили, что тревогу забила свекровь, когда семья перестала выходить на связь.