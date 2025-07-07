SHOT: Школьник отравился родительским вином в Петербурге
Родительское вино продегустировал 10-летний школьник из Петербурга и оказался в реанимации. Как пишет Telegram-канал SHOT, медики оценивают состояние мальчика, как тяжелое.
Пока взрослые гуляли с младшим братом, ребенок залез в холодильник и достал алкоголь. Третьеклассник допил все содержимое бутылки, а после потерял сознание на полу в коридоре.
Не исключено, что пострадавший мог попробовать что-то еще, у него сильное отравление. Обозреватели подчеркнули, что малолетний пациент из благополучной семьи. По словам родителей, раньше сын не пробовал спиртное.
Ранее сообщалось, что ведущего телеканала «Карусель» жестоко избили в Екатеринбурге.
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