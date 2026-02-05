В центрах госуслуг «Мои документы» в Москве произошел масштабный сбой
В московских центрах госуслуг «Мои документы» 5 февраля полностью приостановили работу из-за масштабного сбоя. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на собственный источник в организации.
По данным издания, во всех офисах с 8:00 четверга гражданам не оказывают никаких государственных услуг. Сотрудники не могут обрабатывать запросы, оформлять или выдавать документы.
«Причиной остановки стал выход из строя базового программного обеспечения, используемого операторами для доступа к внутренним информационным системам», — говорится в материале.
Тем временем сотрудники центров госуслуг «Мои документы» продолжают консультировать посетителей и просят дождаться разрешения ситуации. В настоящее время технические команды пытаются установить неполадки. Причины инцидента и сроки восстановления работы не уточняются.