В центрах госуслуг «Мои документы» в Москве произошел масштабный сбой

05 февраля 2026, 10:19

Фото: iStock/fizkes

В московских центрах госуслуг «Мои документы» 5 февраля полностью приостановили работу из-за масштабного сбоя. Об этом сообщает RuNews24.ru со ссылкой на собственный источник в организации.





По данным издания, во всех офисах с 8:00 четверга гражданам не оказывают никаких государственных услуг. Сотрудники не могут обрабатывать запросы, оформлять или выдавать документы.





«Причиной остановки стал выход из строя базового программного обеспечения, используемого операторами для доступа к внутренним информационным системам», — говорится в материале.