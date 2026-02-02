Выплаты на аренду жилья в Подмосковье получают более 6600 учителей
Около 1,7 млрд рублей предусмотрено в этом году в Московской области для выплат учителям на аренду жилья. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.
Эта выплата – одна из самых востребованных мер поддержки учителей, действующих в регионе. Она входят в комплекс мер поддержки, наряду с такими программами, как «Земский учитель», социальная ипотека и другие.
«Компенсация аренды жилья действует в Подмосковье с февраля 2024 года для учителей самых востребованных специальностей – математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии, начальных классов. Эта помощь позволяет снять финансовую нагрузку, особенно для молодых специалистов, переезжающих в наш регион. Выплату уже получают 6600 педагогов. В этом году на это предусмотрено порядка 1,7 млрд рублей», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.По его словам, такая мера решает проблемы доступности и комфорта жилья, особенно в округах с высокими арендными ставками. Часто жилищный вопрос становился решающим для талантливого педагога при выборе места работы.
Размер выплаты составляет от 20 000 до 30 000 рублей в месяц, в зависимости от округа, а для семейных пар педагогов – от 30 000 до 45 000 рублей в месяц, если оба супруга соответствуют условиям программы.
Подробные данные о том, кто может претендовать на выплату на аренду жилья, можно найти по ссылке.
Подать заявление можно на региональном портале госуслуг.