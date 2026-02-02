Выплаты на аренду жилья в Подмосковье получают более 6600 учителей

02 февраля 2026, 16:30

оригинал Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Около 1,7 млрд рублей предусмотрено в этом году в Московской области для выплат учителям на аренду жилья. Об этом рассказали в пресс-службе Мособлдумы.





Эта выплата – одна из самых востребованных мер поддержки учителей, действующих в регионе. Она входят в комплекс мер поддержки, наряду с такими программами, как «Земский учитель», социальная ипотека и другие.

«Компенсация аренды жилья действует в Подмосковье с февраля 2024 года для учителей самых востребованных специальностей – математики, русского языка и литературы, физики, информатики, биологии, химии, начальных классов. Эта помощь позволяет снять финансовую нагрузку, особенно для молодых специалистов, переезжающих в наш регион. Выплату уже получают 6600 педагогов. В этом году на это предусмотрено порядка 1,7 млрд рублей», – пояснил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.