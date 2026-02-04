Не только выплаты: какие меры поддержки контрактников действуют в Подмосковье?
В Подмосковье реализуется ряд программ, направленных на предоставление полного спектра материальных и социальных льгот для контрактников ВС РФ и членов их семей.
Всего в регионе предоставляют 75 видов помощи, 32 из которых реализуются исключительно на уровне Московской области. Среди них – безвозмездные услуги социального обслуживания ветеранов и возможность пройти реабилитацию в одном из трёх крупнейших восстановительных центров Подмосковья.
С полным перечнем преференций можно ознакомиться на официальном сайте уполномоченного по правам человека в Московской области. А для полного удобства доступен специальный навигационный сервис на региональном портале госуслуг.
Военнослужащие, которые заключили контракт в Подмосковье, могут претендовать на федеральные выплаты, единовременную материальную помощь и комплексную соцзащиту. Зачисленные в ряды ВС РФ иностранцы имеют право на получение гражданства РФ в упрощённом и ускоренном порядке.
Также дополнительные гарантии предусмотрены для семей военнослужащих. Помимо прочего, близким контрактников помогают с трудоустройством в случае возможного сокращения на рабочем месте. Детям предоставляются льготы при зачислении в крупнейшие университеты России, их обеспечивают бесплатным питанием в школах и принимают в детские сады в приоритетном порядке.
Должность и воинское звание напрямую влияют на размер денежного довольствия. Так, например, рядовой состав получает от 204 тысяч рублей, сержанты – от 232 тысяч рублей, а заместители командиров взводов – от 242 тысяч рублей.
Кроме того, предусмотрены надбавки и премии к выплатам за выполнение боевых задач, включая вознаграждения за ликвидацию техники противника.
Более подробная информация представлена на сайте контрактмо.рф. Также вопросы можно задать по телефону горячей линии: +7 495 990-77-77.
