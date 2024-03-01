В центре Краснодара застрелили мужчину

Фото: iStock/Motortion
В центре Краснодара неизвестный мужчина расстрелял мужчину на «Лексусе». Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Согласно сообщению, убийство было совершено на улице Будённого. Убийца несколько раз выстрелил в мужчину, когда тот находился в своем автомобиле. На место пришествия валяется несколько гильз.
Очевидцы утверждают, что неизвестный произвел несколько выстрелов, предварительно, из охотничьего ружья, после чего оперативно скрылся с места преступления. Предполагается, что причиной мог стать личный конфликт. На месте работают сотрудники полиции.
Личность убитого еще не установлена. Выясняются детали происшествия.
Читайте также:
Уфимец расстрелял семью на глазах у детей из-за ссоры трёхлетней давности
В Ленобласти вынесли приговор россиянину, который расстрелял знакомую пару
Vice: В США полицейский испугался жёлудя и расстрелял свою же патрульную машину
Очевидцы утверждают, что неизвестный произвел несколько выстрелов, предварительно, из охотничьего ружья, после чего оперативно скрылся с места преступления. Предполагается, что причиной мог стать личный конфликт. На месте работают сотрудники полиции.
Читайте также:
Уфимец расстрелял семью на глазах у детей из-за ссоры трёхлетней давности
В Ленобласти вынесли приговор россиянину, который расстрелял знакомую пару
Vice: В США полицейский испугался жёлудя и расстрелял свою же патрульную машину
Элина Позднякова