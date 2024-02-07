В центре Петербурга молодой отморозок избил и ограбил 71-летнюю даму – видео

Фото: istockphoto/Thomasaf
В историческом центре Санкт-Петербурга отмечен вопиющий факт: молодой мужчина сбил с ног ударом кулака пожилую женщину, после чего забрал у неё телефон и скрылся.
Инцидент произошёл на Кирочной улице (ранее — 4-я Артиллерийская линия). На кадрах видеозаписи, опубликованной телеграм-каналом «Mash на Мойке», видно, как молодой подонок подходит к не спеша идущей женщине сзади и с размаху бьёт её кулаком в лицо. Пенсионерка упала, как подкошенная. Преступник забрал у неё телефон и убежал. После происшедшего даме пришлось обратиться к медикам — у неё диагностирован перелом руки.
Задержали негодяя быстро, по горячим следам. На допросе явно нетрезвый мужчина рассказал, что сбыл телефон за несколько тысяч рублей каким-то алкашам у Площади Восстания. Полицейские выяснили, что 31-летний уроженец Сертолова, что в Ленинградской области, ранее уже был судим. За новое преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.
Правоохранители считают, что отморозку повезло в том, что петербуржская мадам оказалась крепче, чем выглядела и не получила более серьёзных травм. Ударом такой силы можно даже убить человека, отмечают судебные медики.
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Задержали негодяя быстро, по горячим следам. На допросе явно нетрезвый мужчина рассказал, что сбыл телефон за несколько тысяч рублей каким-то алкашам у Площади Восстания. Полицейские выяснили, что 31-летний уроженец Сертолова, что в Ленинградской области, ранее уже был судим. За новое преступление ему грозит до семи лет лишения свободы.
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Александр Бойцов