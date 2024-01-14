В Кургане две женщины с пистолетом вломились к пенсионерке и похитили бензопилу

Фото: istockphoto/simpson33
В Кургане произошло максимально абсурдное ограбление. Две женщины, вооружённые пистолетом, вломились в квартиру пенсионерки и отобрали у неё бензопилу.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, жертвами странноватых разбойниц стали 65-летняя жительница посёлка Керамзитный на окраине областного центра и её 55-летний сожитель. Вечером, около 20:00, в квартиру пенсионерки ворвались 44-летняя Оксана и 32-летняя Юлия. Угрожая пневматическим пистолетом, они забрали бензопилу Husqvarna, электродрель Sparky и мобильный телефон Texet. А также зачем-то прихватили паспорт и медицинский полис хозяйки квартиры. Общий ущерб оценен в 4,8 тысячи рублей.
Дерзких и бестолковых налётчиц достаточно быстро задержали. Ничего из своей богатой добычи они даже не успели сбыть. Выяснилось, что у 32-летней Юлии целых 10(!) судимостей, в том числе восемь за кражи, и по одной — за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. У её 44-летней подельницы список поскромнее: в 20 лет она попалась за оборот наркотиков в крупном размере и с тех пор к уголовной ответственности не привлекалась.
В отношении странных рецидивисток возбуждено новое уголовное дело по статье за разбой, сопряженный с незаконным проникновением в жилище. Женщинам может грозить до 12 лет лишения свободы.
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Дерзких и бестолковых налётчиц достаточно быстро задержали. Ничего из своей богатой добычи они даже не успели сбыть. Выяснилось, что у 32-летней Юлии целых 10(!) судимостей, в том числе восемь за кражи, и по одной — за незаконное хранение оружия и неправомерный доступ к компьютерной информации. У её 44-летней подельницы список поскромнее: в 20 лет она попалась за оборот наркотиков в крупном размере и с тех пор к уголовной ответственности не привлекалась.
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Александр Бойцов