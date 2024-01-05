45 лет назад в СССР задержали банду Дедов Морозов, которые угощали клофелином

Фото: IStock/Galina Tcarkova
Дед Мороз и Снегурочка являлись преступниками, которые приходили в зажиточные семьи, показывали детям спектакль, раздавали подарки, а взрослых угощали алкоголем, куда добавляли снотворное. А потом грабили дом.
РИА Новости пишет, что в декабре 1978 года в квартиру директора универмага Андрея Барсукова пришли Дед Мороз и Снегурочка поздравить его 5-летнего сына с наступающим Новым годом. После вручения подарков детям сказочные персонажи вытащили из мешка бутылку коньяка и налили по рюмке коньяка.
Спустя пару минут Барсуков с женой испытали легкое головокружение и уснули. Снегурочка сказала мальчику, что родители устали, предложив сыграть в прятки. Пока мальчик прятался под кроватью, Дед Мороз и Снегурочка вынесли из квартиры деньги. Экспертиза определила, что в алкоголь был добавлен клофелин.
Грабителей разыскивала милиция, но никого не удалось задержать. Потерпевший вспомнил, что на пальцах Деда Мороза синие наколки.
В ЦК КПСС расследование было взято на особый контроль.
Спустя несколько дней один из сотрудников аппарата партии тоже стал жертвой ограбления. В этот раз грабители использовали охотничий обрез. Пока Дед Мороз угрожал хозяину прицелом. Снегурочка собирала в сумку ценные вещи. После чего бандиты крепко связали партийного работника и ушли.
Преступления продолжились и в следующие 10 дней. Жертвами были люди состоятельные: фарцовщики, чиновники, главврач одной из горбольниц.
Оперативники обратили внимание на то, что грабежи случились в одном районе. Все потерпевшие отводили детей в один детский сад.
Возможно, наводку на богатые квартиры давал кто-то из сотрудников садика. Когда правоохранители выходили из садика, заметили стенд с фотографиями. На одной из них улыбался Дед Мороз, на пальцах которого виднелись тюремные татуировки.
Сказочный персонаж оказался сожителем воспитательницы Оксаны Варанец, которую уволили год назад за кражу продуктов. Мужчина он учился на актера. Вот его и привлекали поучаствовать в различных праздничных мероприятиях.
Евгений Кривошеев был известен в криминальных кругах под кличкой Артист. Во время учебы в Горьковском театральном училище подавал большие надежды, но характер не дал закончить вуз и построить карьеру. После того, как его отчислили, парень оказался за решеткой на 9 лет.
С Варанец познакомился уже после освобождения. У них родился сын, Несостоявшийся актер придумал хитрый план для обогащения.
Задержать их случайно помог сам Кривошеев.
Вечером 29 декабря он шёл после очередного налета и увидел во дворе плачущего мальчика. Он поссорился с родителями и не хотел возвращаться домой. Тогда дед Мороз вытащил из мешка игрушечную железную дорогу и сделал подарок, который чуть позже насторожил семью мальчика.
Отец обратился к милиционерам. Под видом соцработников правоохранители обходили квартиры в близлежащих домах. И на пороге одной из квартир встретили Оксану Варанец. Дед Мороз находился в квартире. Дуэт задержали на месте.
Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии, а женщину-к 4.
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Спустя пару минут Барсуков с женой испытали легкое головокружение и уснули. Снегурочка сказала мальчику, что родители устали, предложив сыграть в прятки. Пока мальчик прятался под кроватью, Дед Мороз и Снегурочка вынесли из квартиры деньги. Экспертиза определила, что в алкоголь был добавлен клофелин.
В ЦК КПСС расследование было взято на особый контроль.
Спустя несколько дней один из сотрудников аппарата партии тоже стал жертвой ограбления. В этот раз грабители использовали охотничий обрез. Пока Дед Мороз угрожал хозяину прицелом. Снегурочка собирала в сумку ценные вещи. После чего бандиты крепко связали партийного работника и ушли.
Преступления продолжились и в следующие 10 дней. Жертвами были люди состоятельные: фарцовщики, чиновники, главврач одной из горбольниц.
Оперативники обратили внимание на то, что грабежи случились в одном районе. Все потерпевшие отводили детей в один детский сад.
Возможно, наводку на богатые квартиры давал кто-то из сотрудников садика. Когда правоохранители выходили из садика, заметили стенд с фотографиями. На одной из них улыбался Дед Мороз, на пальцах которого виднелись тюремные татуировки.
Сказочный персонаж оказался сожителем воспитательницы Оксаны Варанец, которую уволили год назад за кражу продуктов. Мужчина он учился на актера. Вот его и привлекали поучаствовать в различных праздничных мероприятиях.
Евгений Кривошеев был известен в криминальных кругах под кличкой Артист. Во время учебы в Горьковском театральном училище подавал большие надежды, но характер не дал закончить вуз и построить карьеру. После того, как его отчислили, парень оказался за решеткой на 9 лет.
С Варанец познакомился уже после освобождения. У них родился сын, Несостоявшийся актер придумал хитрый план для обогащения.
Задержать их случайно помог сам Кривошеев.
Вечером 29 декабря он шёл после очередного налета и увидел во дворе плачущего мальчика. Он поссорился с родителями и не хотел возвращаться домой. Тогда дед Мороз вытащил из мешка игрушечную железную дорогу и сделал подарок, который чуть позже насторожил семью мальчика.
Отец обратился к милиционерам. Под видом соцработников правоохранители обходили квартиры в близлежащих домах. И на пороге одной из квартир встретили Оксану Варанец. Дед Мороз находился в квартире. Дуэт задержали на месте.
Суд приговорил мужчину к 5 годам колонии, а женщину-к 4.
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Работники Мособлпожспаса освободили примёрзшую ко льду на реке утку
Мария Фирсова