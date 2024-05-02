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В центре Петербурга полиция накрыла VIP-бордель в доме Гребенщикова*

02 мая 2024, 11:58
Фото: iStock/Asian

Фото: iStock/Asian

В Санкт-Петербурге в жилом доме на Невском проспекте полиция ликвидировала VIP-бордель для богатых мужчин. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Согласно сообщению, публичный дом располагался в доме, где ранее проживал Борис Гребенщиков*. Сотрудники уголовного розыска задержали троих администраторов и предполагаемого организатора борделя, которым оказался москвич. Мужчина вину свою не признал.

Следствие установило, что нелегальный бизнес функционировал с мая 2022 года. В бордель приходили мужчины с солидным достатком. Цена за интимные услуги достигала 180 тысяч рублей.



За организацию проституции возбуждено уголовное дело.

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*признан Минюстом РФ иноагентом
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Пасечник провёл аналогию между атакой в «Крокусе» и бойней в Одессе
Пасечник: при атаке в «Крокусе» и бойни в Одессе исполнители устраивали поджог
02 мая 2024, 11:43

Фото: сайт Кремля

Организаторы теракта в «Крокус сити холле» и устроенной 10 лет назад бойни в Одессе подожгли помещения, чтобы увеличить число жертв. Об этом заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Он напомнил, что 2 мая 2014 года, ровно 10 лет назад, в Одессе произошла страшная трагедия. Тогда 48 мирных людей, которые были не согласны с госпереворотом на Украине, погибли от рук неонацистских радикалов. Ещё сотни человек пострадали.


«В организации теракта в «Крокусе» и бойни в Одессе четко прослеживается один подход: вначале атака против мирных людей, затем поджог, чтобы жертв было как можно больше», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он также напомнил, что Киев не сделал ничего для поимки боевиков. При этом те, кто сжигал людей и добивал раненых, вошли в состав украинских официальных структур. А страны Запада «не заметили» трагедию и продолжили поддерживать преступное руководство Украины и накачивать киевский режим оружием.

Пасечник подчеркнул, что все преступники понесут наказание «за каждую жертву Одесской Хатыни».

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В Подмосковье произошел конфликт с участием мигрантов
02 мая 2024, 11:29

Фото: iStock/Oleg Elkov

В подмосковном Чехове на улице Промышленной произошел конфликт с участием трех мигрантов из Средней Азии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Московской области.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали двоих злоумышленников в аэропорту Внуково, третьего — в Чехове. Ими оказались трое граждан одной из республик Средней Азии, возраст которых составляет от 20 лет до 31 года.

В результате конфликта двоих мужчин в возрасте 23 и 37 лет госпитализировали из-за ножевых ранений. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что в Красноярске в ходе рейда на рынке в Ленинском районе полицейские совместно с силами спецназа и оперативниками ФСБ задержали 135 мигрантов.

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Суд вынес приговор украинскому агенту за шпионаж в Запорожской области
ФСБ: 11 лет тюрьмы получил агент СБУ за шпионаж в Запорожской области
02 мая 2024, 11:02

Фото: iStock/Zolnierek

Суд вынес приговор агенту Службы безопасности Украины (СБУ) за шпионаж в Запорожской области. Об этом сообщили в ФСБ России.
Отмечается, что осуждённый собирал сведения о российской армии и передавал их украинским спецслужбам для дальнейшего нанесения ударов ВСУ.

Решением суда шпион приговорён к 11 годам лишения свободы.

Ранее в этот день ГУ ФСБ России по Приморскому краю сообщало о задержании местного жителя по подозрению в шпионаже и передаче данных о ВС РФ Главному управлению разведки министерства обороны Украины. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он помещён под стражу.

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*запрещённая в России террористическая организация
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В Армении задержали более 30 протестующих против делимитации границы
В Армении задержан 31 протестующий против делимитации границы с Азербайджаном
02 мая 2024, 10:52

Фото: iStock/Rawf8

МВД Армении сообщает о задержании 31 протестующего против делимитации границы с Азербайджаном. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, что были задержаны граждане, ранее перекрывшие дорогу в Тавушской области, ведущую в Иран.

Депутат от армянской оппозиционной партии Гарник Даниелян заявил, что полицейские в ходе задержания применяли силу в отношении граждан. Также среди задержанных есть несовершеннолетние.

Напомним, что 19 апреля было принято решение о передаче Арменией двух с половиной населённых пунктов в Тавушской области Азербайджану. Данные подтвердили в аппарате премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Такие сведения не устроили жителей попавших под разделение сёл, поэтому в регионе вспыхнули протесты.

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#азербайджан
#протесты
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ВСУ изменили цель для нанесения ударов по территории России
ВСУ атаковали железнодорожную инфраструктуру России
02 мая 2024, 10:41

Фото: iStock/rancho_runner

ВСУ начали наносить удары по железнодорожной инфраструктуре. Минувшей ночью они атаковали тяговые и трансформаторные подстанции в Орловской и Курской областях. Об этом пишет Baza.
Согласно сообщению, украинские беспилотники нанесли удары по тяговым подстанциям у станций Поныри и Свобода в Курской области. Ещё через 15 минут дроны ВСУ атаковали тяговые подстанции на перегоне Змиевка — Глазуновка в Орловской области. Там же атаковали и трансформаторные подстанции.

В результате вражеских ударов на станциях Змиевка и Глазуновка было отключено питание, из-за чего задержали два поезда, которые следовали из Москвы в Белгород и в Льгов. При этом никто не пострадал.

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В магазине Курска мужчина сломал нос продавщице после вопроса о местоположении Монголии
02 мая 2024, 10:18

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

В курском магазине посетитель сломал нос продавщице за то, что она не знала, где находится Монголия. Пострадавшая полтора месяца добивается возбуждения уголовного дела. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что пьяный мужчина посетил продуктовый в посёлке Петрин в Курском районе около десяти часов вечера, в то время 56-летняя продавщица Марина закрывала магазин. Обезумевший посетитель схватил женщину за волосы и стал наносить ей удары по лицу и телу.

По словам пострадавшей, в этот момент он требовал от неё сказать, «где находится Монголия». После избиение преступник скрылся, не тронув деньги в кассе и товары. Позднее он спокойно возвращался в этот же магазин за алкоголем.

На вопросы о том, почему он избил Марину, отвечал, что сам не знает. Вскоре сотрудники правоохранительных органов нашли и допросили мужчину. Им оказался уроженец Иркутской области, который переехал жить в Петрин в начале текущего года.

Как сообщает жертва избиения, после допроса злоумышленника отпустили, а в возбуждении уголовного дела ей отказали, якобы из-за того, что судмедэкспертиза не установила степень нанесённого вреда. Однако женщине диагностировали перелом носа и сотрясение, а также наложили восемь швов на лицо. Уточняется, что она обратилась в местную прокуратуру.

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#рф
#избиение
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Опекуны в течение трех лет избивали приемных детей в Екатеринбурге
Е1.ru: в Екатеринбурге семью обвинили в избиении приемных детей-сирот
02 мая 2024, 10:04

Фото: iStock/tatyana_tomsickova

В Екатеринбурге семье предъявили обвинения из-за избиения пятерых приемных детей-сирот. Об этом сообщает Е1.ru.

Отмечается, что пять сестер и братьев около трех лет воспитывались в приемной семье. Своей 20-летней старшей сестре они говорили, что у них все хорошо. Недавно двое детей сбежали к девушке и рассказали ей, что опекуны над ними издевались. По словам сестры, приемные родители запугали детей.

«Их били. Через несколько месяцев после приема детей в семью опекуны начали систематически их избивать. Дома стоят камеры, им запрещают брать еду из холодильника без разрешения, девочку против ее воли коротко постригли», — рассказала она.

Девушка обратилась к инспектору по делам несовершеннолетних, а также в правоохранительные органы. Она отметила, что ей пообещали изъять детей из семьи. По словам сестры, сама она не имеет возможности обеспечивать братьев и сестер. Она является выпускницей детского дома и стоит в очереди на квартиру.

Ранее в Уфе молодой человек зарезал прохожего, который сделал ему замечание. Парень с толпой разбивали машину соседа-должника. Мимо проходил 34-летний сосед мужчины, который окрикнул толпу и попросил остановиться. Началась драка. К толпе присоединился еще один парень, у которого был с собой нож. В результате один из членов компании пырнул 34-летнего соседа в бедро. Мужчина умер на месте до прибытия скорой медицинской помощи.

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В Москве обнаружили предмет, напоминающий мину «Лепесток»
02 мая 2024, 10:01

Фото: РИА Новости/Виктор Антонюк

В севере Москве обнаружили предмет, похожий на мину «Лепесток». Об этом пишет Telegram-канал 360tv.
Отмечается, что предмет был найден около бордюра во дворе жилого дома недалеко от улицы Хачатуряна в районе Отрадное.

В настоящее время место оцеплено, там работают спецслужбы.

Ранее столичная прокуратура сообщала, что в посёлке Кокошкино в Новой Москве были обнаружены скелетированные останки человека. Специалисты проведут судебно-медицинскую экспертизу, по результатам которой станет понятно, когда умер этот человек и что стало причиной его смерти. По факту произошедшего проводится проверка.

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#проверка
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В Балашихе потушили подожжённый людьми лес
02 мая 2024, 09:31

Фото: пресс-служба Комлесхоза МО

Лесной пожар потушили в четырёх километрах от деревни Русавкино-Романово городского округа Балашиха на территории Салтыковского участкового лесничества, сообщает пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.
«О возгорании сообщили местные жители. Площадь пожара составляла один гектар, но вскоре из-за сильного ветра увеличилась до полутора гектаров. В тушении были задействованы 18 членов лесопожарных формирований, было задействовано 11 единиц техники», — говорится в сообщении.
Пожарным потребовалось семь часов, чтобы потушить пламя. Пожар был низовым. По оценке специалистов, возгорания произошло из-за действия человека. В настоящее время лесная охрана опрашивает свидетелей, чтобы установить виновных в поджоге.

В подмосковном Комлесхозе напомнили, что за поджог, вызвавший лесной пожар, для физических лиц установлен штраф в размере от 15 до 60 тысяч рублей, должностные лица должны будут заплатить от 30 до 110 тысяч рублей, а юридические — от 100 тысяч до 2 миллионов рублей. Кроме того, поджигателю грозит уголовная ответственность и лишение свободы до восьми лет.

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