В центре Петербурга полиция накрыла VIP-бордель в доме Гребенщикова*

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В Санкт-Петербурге в жилом доме на Невском проспекте полиция ликвидировала VIP-бордель для богатых мужчин. Об этом пишет Telegram-канал Mash на Мойке.
Согласно сообщению, публичный дом располагался в доме, где ранее проживал Борис Гребенщиков*. Сотрудники уголовного розыска задержали троих администраторов и предполагаемого организатора борделя, которым оказался москвич. Мужчина вину свою не признал.
Следствие установило, что нелегальный бизнес функционировал с мая 2022 года. В бордель приходили мужчины с солидным достатком. Цена за интимные услуги достигала 180 тысяч рублей.
За организацию проституции возбуждено уголовное дело.
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*признан Минюстом РФ иноагентом
Следствие установило, что нелегальный бизнес функционировал с мая 2022 года. В бордель приходили мужчины с солидным достатком. Цена за интимные услуги достигала 180 тысяч рублей.
За организацию проституции возбуждено уголовное дело.
Читайте также:
В Дагестане полиция накрыла бордель, которым управляла 65-летняя пенсионерка
В российском городе накрыли бордель напротив полицейского участка
Уроженец Шри-Ланки организовал бордель в Петербурге
*признан Минюстом РФ иноагентом
Элина Позднякова