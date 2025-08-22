Достижения.рф

В Туле пожар в жилом доме унёс жизнь маленького ребёнка

В Туле прокуратура контролирует установление обстоятельств трагического пожара
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

В Туле на Михайловской улице произошёл крупный пожар в жилом доме. По информации ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании поступило в 10:01.



Сообщается, что для ликвидации пожара, который охватил площадь в 150 квадратных метров, были задействованы силы шести пожарных расчётов. В тушении участвовали 18 человек личного состава и шесть единиц спецтехники. Огонь был полностью локализован и потушен к 11:40.

В результате происшествия погибла 7-летняя девочка. Ещё одна пострадавшая — 53-летняя женщина с ожогами — была экстренно доставлена в медицинское учреждение. Причина возгорания в настоящее время устанавливается. По факту произошедшего проводится процессуальная проверка, все обстоятельства инцидента контролируются прокуратурой Пролетарского района Тулы.

