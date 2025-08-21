Достижения.рф

В Благовещенске неизвестный поджог мечеть

В Благовещенске неизвестный поджог мечеть. Об этом сообщает telegram-канал Baza.



Как передает издание, преступник бросил в мечеть на Советской улице бутылку с зажигательной смесью. После этого злоумышленник скрылся.

В результате поджога произошло возгорание на площади в 10 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил ковер и личные вещи, которые были у входа. О пострадавших информации нет.

Ранее сообщалось о подростке из Алтайского края, который поджег своего 11-летнего друга. По факту происшествия возбуждено уголовное дело.

