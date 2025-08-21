В Благовещенске неизвестный поджог мечеть
В Благовещенске неизвестный поджог мечеть. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
Как передает издание, преступник бросил в мечеть на Советской улице бутылку с зажигательной смесью. После этого злоумышленник скрылся.
В результате поджога произошло возгорание на площади в 10 квадратных метров. Огонь полностью уничтожил ковер и личные вещи, которые были у входа. О пострадавших информации нет.
