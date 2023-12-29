В Тульской области 48 человек заразились кишечной инфекцией

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В Тульской области 48 человек подхватили кишечную инфекцию, предположительно, из воды из-под крана, об этом сообщает Роспотребнадзор по региону.
Заболеваемость кишечной инфекцией вспыхнула в тульском городе Плавск.
При этом, отмечается, что за последние сутки новых случаев заболевания выявлено не было.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящий момент проводится расследование по выявлению заболевших среди населения города.
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«Зарегистрировано 48 случаев заболеваний. У большинства обследованных выделен норовирус – возбудитель острой кишечной инфекции. Одним из предполагаемых источников распространения инфекции может быть вода», — прокомментировали ситуацию в ведомстве.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в настоящий момент проводится расследование по выявлению заболевших среди населения города.
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Евгения Парфентьева