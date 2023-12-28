СК обвинил саратовского чиновника в халатности после гибели двух человек

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В Саратове заместителю главы администрации Октябрьского района предъявили обвинения после гибели двух человек в парке под упавшим деревом, об этом сообщает Следственный комитет по региону в своём Telegram-канале.
Напомним, 9 мая в городском парке Саратова дерево рухнуло на девятилетнего ребёнка и пожилую женщину. Они погибли. Ещё трое пострадавших были госпитализированы с различными травмами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Позже стало ясно, что свалившийся на прохожих дуб имел признаки грибковой инфекции и должен быть спилен городскими службами.
Дело переквалифицировали в уголовную статью «Халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух лиц». Ответственному за случившееся должностному лицу предъявили обвинения.
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Позже стало ясно, что свалившийся на прохожих дуб имел признаки грибковой инфекции и должен быть спилен городскими службами.
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Евгения Парфентьева