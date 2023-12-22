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СМИ: Европейцы обеспокоены из-за «скрытой угрозы» со стороны Украины

Hill: Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам бактерий
22 декабря 2023, 18:22
Фото: istockphoto/Artur Plawgo

Фото: istockphoto/Artur Plawgo

Для европейцев существует реальная угроза нашествия с Украины новых «супербактерий». Причём эти мутировавшие микроорганизмы будут устойчивы к антибиотикам.

Об этом пишет издание The Hill. В публикации говорится о том, что в настоящее время Украина столкнулась с новой разновидностью микробной инфекции. Она по-настоящему угрожает её войскам и гражданскому населению. Кроме того, существует риск ситуации, когда заболевание распространится на другие части европейского континента, пишут авторы статьи.

Ссылаясь на данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, обозреватели указывают, что сейчас на Украине зафиксирован «тревожный рост» устойчивых к антибиотикам бактерий, с которыми с большим трудом пытаются справиться госпитали страны. Инфекционные заболевания — один из скрытых кошмаров любой войны, резюмировали авторы материала.

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На Украине раскрыли, сколько боеприпасов осталось у ВСУ
Украинский эксперт Гетьман: боеприпасов у ВСУ хватит только до апреля 2024 года
22 декабря 2023, 18:13

Фото: iStock/Vladimir Dyavhkov

Вооружения ВСУ хватит лишь до апреля предстоящего года. Об этом в беседе с изданием «Фокус» сообщил украинский военный эксперт Алексей Гетьман.
Он отметил, что уже сейчас наблюдается небольшой дефицит, который со временем будет лишь расти.

Также Гетьман добавил, что Россия, наоборот, имеет очень масштабный военно-промышленный комплекс, что позволяет обеспечивать армию всем необходимым и постоянно пополнять запасы боеприпасов.

Ранее премьер-министр Нидерландов Марк Рютте сообщил, что правительство страны приняло решение поставить Украине 18 истребителей F-16. Он подчеркнул, что таким шагом государство показывает неизменную приверженность предоставлению Киеву необходимой военной помощи.

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#вооружение
#спецоперация
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Участники акции «Доброе дело» направили из Подмосковья в зону СВО 10 тыс подарков
22 декабря 2023, 18:04

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Из Московской области накануне Нового года отправили помощь участникам спецоперации, а также подарки к наступающему празднику. Всего бойцам на передовую и для детей с подшефных территорий в рамках акции «Доброе дело» направили более 10 тыс подарков.
«Готовясь к Новому году, мы хотим, чтобы нашу заботу, теплоту и поддержку чувствовали те, кому сейчас особенно нелегко. Для ребят Новоазовского, Тельмановского районов ДНР и Мариуполя везём подарки и всё, что нужно для атмосферы праздника: новогодние ёлки, костюмы Деда Мороза и Снегурочки», – рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
Он отметил, что жители Подмосковья также всегда мыслями с российскими бойцами.
«Они встречают праздник на передовой, вдали от дома, поэтому спешим направить им всё самое необходимое. В рамках акции «Доброе дело» доставим в зону спецоперации пять тонн продуктов - гречку, сахар, макароны, тушёнку, колбасу, конфеты и специально к Новому году - около 700 кг мандаринов. Помимо этого, отправляем бойцам спальные мешки, газовые горелки, печки, постельное бельё и тёплые вещи», – отметил глава региона.
Из Подмосковья уже уехало несколько фур. В отправке гуманитарного груза участвуют волонтёры Подмосковья, добровольцы и неравнодушные люди.
«Собирать, сортировать и грузить товары помогают около 30 волонтёров, которые работают у нас на постоянной основе. Это школьники, студенты. Эти ребята – наша сила. Всё Подмосковье участвовало в сборе. Все хотят, чтобы у тех, кто находится в тяжёлых условиях, тоже наступил праздник, чтобы они тоже смогли порадоваться и получить хотя бы маленькую частичку нашего тепла», – поделилась руководитель пункта сбора гуманитарной помощи Одинцовского городского округа Екатерина Скорикова.
Всего в рамках акции «Доброе дело» из Подмосковья в зону СВО отправили более 5 тыс тонн помощи, собранной жителями и представителями бизнес-сообщества региона.

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Губернатор Воробьёв передал награды семьям погибших героев спецоперации
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#андрей воробьёв
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#московская область
#подмосковье
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Российские военные взяли в плен трех украинских солдат на левом берегу Днепра
Сальдо: ВС РФ взяли в плен трех украинских военных на левом берегу Днепра
22 декабря 2023, 17:40

Фото: iStock/Sinenkiy

Российские военные взяли в плен трех украинских солдат, которые высадились на левом берегу Днепра. Об этом заявил губернвтор Херсонской области Владимир Сальдо.
«Трое украинских солдат приплыли на левый берег Днепра и сразу попали в плен к нашим бойцам. Этим ещё повезло - останутся живыми. Обычная участь таких вот горе-десантников - гибель от российского огня ради пиара главаря киевского режима», - написал Сальдо в своем Telegram-канале.

Он отметил, что у украинских военных есть единственная возможность выжить. Для этого им необходимо сдаться в плен к российской армии. Там им сохранят жизнь и помогут вернуться к семье.

Ранее Сальдо также сообщал, что российские военные в районе Крынок взяли в плен польского наёмника, воевавшего на стороне ВСУ. По словам губернатора, он был ранен, другие боевики из группы бросили его и сбежали. Российские бойцы оказали поляку первую медпомощь и отправили в тыл.

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#telegram
#солдат
#плен
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Захарова приняла участие в церемонии вручения губернаторской премии «Мы рядом. Доброе дело»
22 декабря 2023, 17:37

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Официальный представитель МИДа России Мария Захарова вручила премию губернатора Подмосковья матери погибшего в ходе СВО подмосковного волонтёра Алексея Бехтера и Денису Андрончику, который помогает бойцам, оправляя гумпомощь. В Донбассе погиб его брат, участник СВО. Награду из рук дипломата также получил 23-летний доброволец Илья Хахриков, который выполняет боевые задачи в зоне СВО.
«Наши бойцы, их матери, жены, сестры, дети доказывают своими поступками, что душа есть. Можно было отчаяться, обидеться на весь мир. А вы посмотрите – они вяжут, собирают, ездят, желают победы и ждут дома. Но всем нам нужно понимать, что будущую жизнь мы должны прожить не только для себя, ради себя и за себя, но и за тех, кто не вернётся», – сказала Захарова.
В Подмосковье в 11-й раз вручили премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Во время торжественной церемонии Андрей Воробьёв наградил лауреатов, а также передал награды семьям бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Жюри в этом году выбрало из почти 2 тыс заявок 93 лауреата. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей.

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#подмосковье
#московская область
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Михалков, Бутман и Бокерия вручили лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»
22 декабря 2023, 17:27

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Народный артист России, актёр и режиссёр, Почётный гражданин Московской области Никита Михалков наградил близких героически погибших в зоне СВО бойцов. Он вручил им премию губернатора Московской области «Мы рядом. Доброе дело».
«Сегодняшнее вручение премий – со слезами на глазах. Для нашей страны очень важно, что проходят такие мероприятия. Я с огромным уважением, любовью и признательностью отношусь к тем, кто сегодня выходит на сцену и получает награды за своих родных», – отметил Герой Труда России.
Саксофонист Игорь Бутман вручил награды представителям бизнеса, которые принимали участие в акции «Доброе дело» – отправляли в зону СВО помощь бойцам и жителям новых регионов. В их числе – глава компании «Чистая линия» Армен Бениаминов, руководитель ГК «Биоэн» Олег Максимов, руководитель хлебобулочной компании «Каравай СВ» Сергей Коноплёв и гендиректор «Эстель Центр» Виталий Тарасов.
«Правительство Московской области, России, наш президент и все мы вносим лепту в нашу общую победу, в наше будущее. Хочу поздравить всех лауреатов, победителей премии. Надеюсь, что мы с вами сделаем ещё много добрый дел», – сказал Бутман.
Лауреатов премии также наградили председатель жюри конкурса Марина Юденич, скрипач Пётр Лундстрем, Герои России Александр Белоглазов и Сергей Лысюк.

Знаменитый кардиохирург Лео Бокерия наградил врачей, которые спасают воинов на передовой, обучают их основам тактической медицины.
«Для меня большая честь и радость – быть сегодня здесь, потому что есть чему радоваться. То несчастье, которое случилось со многими, назад не повернёшь, но вот это единство, которое мы наблюдаем, это сочувствие дорогого стоит», – заявил врач.
Актёр Дмитрий Певцов прочитал отрывки из писем бойцов с передовой и из госпиталей. Военные обращаются к мамам, жёнам. Также Дмитрий наградил лауреатов премии, которые помогают защитникам «за ленточкой».

Во время церемонии лучшие песни исполнили Лев Лещенко и Юрий Антонов. Сопровождал мероприятие Оркестр камерной музыки Леонида Лундстрема.

В Подмосковье в 11-й раз вручили премию губернатора «Мы рядом. Доброе дело». Во время торжественной церемонии Андрей Воробьёв наградил лауреатов, а также передал награды семьям бойцов, погибших в ходе специальной военной операции. Жюри в этом году выбрало из почти 2 тыс заявок 93 лауреата. Общий призовой фонд составил 80 млн рублей.

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Губернатор Воробьёв вручил лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»
#московская область
#подмосковье
#премия
#мы рядом
#андрей воробьёв
#губернатор
#сво
#спецоперация
#герои
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«Слов на ветер не бросает»: В США осознали, что Путин намерен освободить Одессу
Риттер: В словах Путина был намёк на освобождение Одессы
22 декабря 2023, 17:03

Фото: сайт Кремля

В словах российского лидера Владимира Путина можно было увидеть намёк на скорое освобождение Одессы, об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону.
«Владимир Путин сказал очень интересную вещь во время своей речи. Он назвал Одессу русской. Этот человек слова на ветер не бросает. Он не американский политик, который говорит что-то, чтобы впечатлить публику. Его заявления имеют глубокий смысл», - прокомментировал ситуацию Риттер.

По мнению эксперта, в скором времени Одесса может перейти под контроль российской армии. В этом случае Россия лишится военной угрозы в Чёрном море, которую сейчас представляют Соединённые Штаты и Великобритания.

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#россия
#владимир путин
#одесса
#великобритания
#сша
#чёрное море
#всу
#сво
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Губернатор Воробьёв передал награды семьям погибших героев спецоперации
22 декабря 2023, 16:58

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв передал награды семьям бойцов, погибших в ходе спецоперации. Он сделал это в Подмосковье во время торжественной церемонии вручения премии «Мы рядом. Доброе дело».
«Мы вручаем от имени президента, к сожалению, посмертно, две Звезды Героев России нашим бойцам 45-й бригады специального назначения. 45-я бригада – это единое братство, это ребята, которых мы опекаем, которые в самые первые дни приняли на себя серьёзный удар и до сих пор находятся на передовой», – сказал глава региона.
Воробьёв передал медаль «Золотая звезда» супруге Героя России, разведчика, старшего прапорщика легендарной 45-й бригады Александра Сычёва, погибшего в августе. У бойца и его жены Ирины осталось четверо детей, которые поднялись на сцену вместе с мамой.

Также «Золотую звезду» получила вдова Героя России Наталья Половинка. Её муж Валерий – гвардии сержант 45-й бригады, оператор БПЛА «Ланцет». Даже будучи раненым, он спасал товарищей, но погиб от рук противника. На торжественную церемонию вместе с супругой приехали мать героя Наталья Александровна и сестра Виктория. Сейчас вдова воспитывает троих детей.
Он был хорошим человеком и хорошим отцом, весёлым, жизнерадостным, всегда готовым протянуть руку помощи. Он любил свою работу – это была его жизнь, был достойным примером для своих детей, защитой и опорой для меня. Нам всем его очень не хватает», – сказала Наталья Половинка.
Орден «За доблесть и мужество» посмертно присвоен добровольцу 4-го отряда «БАРС», рядовому Андрею Мирзояну. Боец ушёл добровольцем в отряд тестя, Александра Коновалова, командира БАРСов. Сначала занимался беспилотниками, затем разведкой. Вместе с товарищами попал под обстрел, бой шёл несколько часов. После первой атаки Андрей помогал раненым бойцам, а во время второго обстрела получил смертельное ранение. Герой погиб 1 мая 2023-го. На сцену за наградой вышла его вдова Анна-Мария Коновалова.
«Я горжусь мужественным поступком моего мужа, который пошёл добровольцем по зову Родины, вслед за моим отцом. Андрей героически погиб в бою, выполняя свой воинский долг», – сказала Коновалова.
Зал приветствовал близких героев стоя, многие не сдеривали слёз.

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Губернатор Воробьёв вручил лауреатам премию «Мы рядом. Доброе дело»

Бойцы СВО, их семьи и волонтёры стали лауреатами премии «Мы рядом. Доброе дело»
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#премия
#мы рядом
#андрей воробьёв
#сво
#спецоперация
#герой россии
#награды
#московская область
#подмосковье
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Зеленский разрешил солдатам ВСУ замораживать репродуктивные клетки
Зеленский подписал закон, позволяющий солдатам ВСУ замораживать половые клетки
22 декабря 2023, 16:27

Фото: iStock/Olena_Z

Украинский президент Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий солдатам Вооружённых сил Украины (ВСУ) замораживать репродуктивные клетки. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Отмечается, что согласно этому закону украинские военные смогут бесплатно хранить свои репродуктивные клетки в криобанках.

Инициатива, предложенная депутатами Верховной рады, позволит военным сохранить возможность продолжения рода после получения различных травм, оказывающих негативное влияние на репродуктивную систему.

Возможность сохранения клеток предоставляется как мужчинам, так и женщинам, которые проходят службу в составе ВСУ.

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#владимир зеленский
#закон
#военные
#всу
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Украина мобилизует мужчин, которые сбежали за границу
Украина подготовит закон о мобилизации мужчин за границей
22 декабря 2023, 16:26

Фото: iStock/Michele Ursi

Украинские власти в январе 2024 года представят новый законопроект, в рамках которого мобилизуют тех мужчин, которые сбежали за границу. Об этом сообщил член оборонного комитета страны Вадим Ивченко.
По его словам, украинские мужчины, находящиеся за границей, должны будут пройти такие же процедуры, как и на Украине. В случае, если человек подходит под условия мобилизации, он получит повестку.

«А дальше уже твой выбор - или ты возвращаешься назад, или ты остаешься там и это будет нарушение закона», - пояснил Ивченко.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил об идее лишать украинских мужчин, покинувших страну, пособий и вида на жительство за границей для того, чтобы они возвращались на родину для службы в ВСУ.

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