СМИ: Европейцы обеспокоены из-за «скрытой угрозы» со стороны Украины

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Для европейцев существует реальная угроза нашествия с Украины новых «супербактерий». Причём эти мутировавшие микроорганизмы будут устойчивы к антибиотикам.
Ссылаясь на данные американского Центра по контролю и профилактике заболеваний, обозреватели указывают, что сейчас на Украине зафиксирован «тревожный рост» устойчивых к антибиотикам бактерий, с которыми с большим трудом пытаются справиться госпитали страны. Инфекционные заболевания — один из скрытых кошмаров любой войны, резюмировали авторы материала.
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