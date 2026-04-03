В Турции футболист умер от инфаркта после удара мячом в грудь
В Турции футболист скончался от сердечного приступа после попадания мяча в грудь во время матча. Инцидент произошёл с 49-летним жителем города Кахраманмараш. Об этом пишет Need To Know.
26 марта Селахиттин Атлы играл с друзьями в мини-футбол. Камеры наблюдения зафиксировали, как мужчина, стоявший на воротах, отразил удар грудью. Спустя мгновения он опустился на колени и потерял сознание.
Партнёры по игре сразу оказали помощь. На площадку оперативно прибыла скорая. Медики смогли запустить сердце и доставить пострадавшего в клинику. Однако в больнице у пациента произошёл повторный приступ. Спасти его не удалось.
Издание отмечает, что погибший работал пекарем и пользовался известностью в родном городе.
