Полицейские Сан-Хосе обнаружили человеческие останки в автомобиле
Сотрудники полиции города Сан‑Хосе (штат Калифорния, США) нашли загадочные человеческие останки в автомобиле на парковке. Об этом пишет New York Post.
Все началось с сообщения от местных жителей, которые уведомили правоохранительные органы о брошенной машине. Прибыв на место, патрульные осмотрели автомобиль и внутри обнаружили останки неизвестного человека. По словам представителей полиции, степень разложения оказалась настолько высокой, что установить личность погибшего не представляется возможным.
В ходе расследования правоохранители выяснили, что автомобиль выпустили в 2010 году. Транспортное средство принадлежало 40‑летнему Алдаму Рефухио. Более того, стало известно что мужчина пропал без вести в начале текущего года.
Сейчас останки передали судмедэкспертам. Специалисты проведут необходимые исследования для окончательного опознания.
