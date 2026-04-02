ООН сообщила о жертвах среди моряков в Ормузском проливе
С момента начала боевых действий в Персидском заливе погибли десять моряков, еще несколько человек получили тяжелые ранения. Об этом сообщила Международная морская организация (ИМО) ООН.
С начала конфликта наблюдатели подтвердили 21 нападение на торговые суда. Кроме того, около 20 тысяч гражданских моряков по‑прежнему находятся на борту судов в Персидском заливе. Экипажи сталкиваются с истощением запасов, физической усталостью и высоким уровнем психологического стресса, предупреждают в организации.
Напомним, 28 февраля США и Израиль нанесли серию ударов по Ирану, что привело к разрушениям и жертвам. В ответ Тегеран атаковал израильскую территорию и военные американские объекты на Ближнем Востоке.
