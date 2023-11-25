На убийцу Джорджа Флойда напали с ножом в тюрьме

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На бывшего полицейского Дерека Шовина, которого осудили за убийство темнокожего Джорджа Флойда, напали в тюрьме штата Аризона, где он содержался вместе с ещё четырьмя сотнями заключённых. Об этом 25 ноября сообщает агентство Associated Press.
«Дерека Шовина пырнул другой заключенный в тюрьме в штате Аризона», — сказано в сообщении AP.Кроме того, что Шовина, получившего серьёзные ранения, отправили в больницу, каких-либо других подробностей случившегося журналисты не приводят.
Джордж Перри Флойд-младший — афроамериканец, погибший во время ареста в Миннеаполисе 25 мая 2020 года
В 2021 году офицера полиции из Миннеаполиса приговорили к 22,5 года тюрьмы за якобы убийство чернокожего американца. Вскрытие показало, что опасных для жизни травм, которые ему мог нанести Дерек Шовин, эксперты не нашли.
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Артем Путинцев