В Тюмени мужчина угрожал школьнику сломать ноги на футбольном поле
В Тюмени мужчина нерусской внешности угрожал школьнику сломать ноги и пытался выгнать детей с футбольного поля. Видео инцидента публикует телеграм-канал «Мигранты — все как есть».
На видеозаписи видно, как мужчина ругается с подростком из-за игрового поля, угрожая ему увечьями. Позже он вступил в конфликт с матерью одного из детей и пнул мячом в ее собаку.
В УМВД по Тюменской области сообщили URA.RU, что полиция проводит проверку по данному факту.
Напомним, коуч по маркетингу надругался над учеником во время обучения.
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