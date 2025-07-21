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В Тюмени мужчина угрожал школьнику сломать ноги на футбольном поле

Фото: iStock / Bigandt_Photography

В Тюмени мужчина нерусской внешности угрожал школьнику сломать ноги и пытался выгнать детей с футбольного поля. Видео инцидента публикует телеграм-канал «Мигранты — все как есть».



На видеозаписи видно, как мужчина ругается с подростком из-за игрового поля, угрожая ему увечьями. Позже он вступил в конфликт с матерью одного из детей и пнул мячом в ее собаку.

В УМВД по Тюменской области сообщили URA.RU, что полиция проводит проверку по данному факту.

Напомним, коуч по маркетингу надругался над учеником во время обучения.

Виктория Иванченко

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