В Испании нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины
МИД Украины: в Испании экс-чиновник МВД Грушевский был найден мертвым в бассейне
В Испании нашли мертвым бывшего чиновника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Игоря Грушевского. Об этом сообщили в МИД Украины.
Тело экс-чиновника было найдено в воскресенье, 29 июня. Согласно информации ведомства, Грушевский утонул в бассейне жилого комплекса Cala Alta в Вильяхойосе. Сначала помощь мужчине пытались оказать соседи, а затем — врачи, но это не принесло результата.
Причинами смерти Грушевского могли стать внезапная остановка сердца или инсульт. Смерть бывшего чиновника наступила в результате утопления, отметили в украинском ведомстве.
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