В Испании нашли мертвым бывшего сотрудника МВД Украины

21 июля 2025, 13:14

МИД Украины: в Испании экс-чиновник МВД Грушевский был найден мертвым в бассейне

Фото: iStock/Lemon_tm

В Испании нашли мертвым бывшего чиновника департамента по борьбе с организованной преступностью МВД Украины Игоря Грушевского. Об этом сообщили в МИД Украины.