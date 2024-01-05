«С кем не бывает»: В российском клубе отреагировали на избиение девушки игроком

Знаменитый в прошлом чешский хоккейный вратарь Доминик Гашек прокомментировал отказ польского гроссмейстера Дуды пожимать руку россиянину Хисматуллину на чемпионате мира по быстрым шахматам в Самарканде. По словам Доминатора, как его называли в бытность игроком, поляк поступил правильно.