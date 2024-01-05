«С кем не бывает»: В российском клубе отреагировали на избиение девушки игроком

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В ФК «Оренбург» сообщили, что не переживают из-за репутации футболиста Томпсона.
В «Оренбурге» не переживают из-за сомнительной репутации нового игрока чилийца Хорди Томпсона. Спортивный директор клуба Российской премьер-лиги (РПЛ) Дмитрия Андреева сказал Sport24 следующее:
Функционер признался, что в клубе понимали, что могут позволить себе взть в команду футболиста, который имеет проблемы с законом. Это снизило его трансферную стоимость.
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«Темная сторона Томпсона? А у кого её нет? О проблемах с девушкой слышали. Вы так говорите, будто он 20 девушек положил. Мы не переживаем за репутацию «Оренбурга». Ну, с кем не бывает?» —сказал Андреев.
«Когда у него случилась такая ситуация, мы подсуетились. Томпсон — хороший игрок с большим потенциалом. Мы помогли ему. Надеюсь, он поможет нам», —говорит Дмитрий Андреев.«Оренбург» арендовал Томпсона у чилийского «Коло-Коло» с правом выкупа. На родине спортсмен был заключен под домашний арест. Его обвиняли в насилии над девушкой, неуважении к суду и попытке убийства. Чуть позже спортсмен был выпущен под залог в размере 100 млн песо (около 100 тысяч евро).
Ранее российский гроссмейстер Денис Хисматуллин прокомментировал отказ поляка Яна-Кшиштофа Дуды пожимать руку на чемпионате мира по быстрым шахматам. На чемпионате мира по быстрым шахматам едва не разгорелся скандал с политическим оттенком. Польский гроссмейстер Ян-Кшиштоф Дуда отказался от традиционного рукопожатия перед игрой с игроком из России Денисом Хисматуллиным.
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Мария Фирсова