В Тюменской области мужчина похитил бывшую жену и приковал её цепью в лесу

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Житель Тюменской области похитил свою бывшую супругу и отвёз её в лес. Там он приковал женщину цепью к дереву и угрожал насилием.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального Следственного управления СК России. Как установили следователи, похищение женщины произошло вечером 8 августа в городе Ялуторовске. Бывший муж подкараулил пострадавшую у подъезда её дома, угрозами и с применением силы усадил её в свой автомобиль, после чего отвёз женщину в лес.
Там он приковал бывшую супругу металлической цепью к дереву и стал осыпать её угрозами применения насилия и оскорблениями. После этого обвиняемый бросил её в лесу, а сам уехал. Спустя некоторое время женщина сумела освободиться и позвать на помощь.
В настоящее время 36-летний житель Тюменской области задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Там он приковал бывшую супругу металлической цепью к дереву и стал осыпать её угрозами применения насилия и оскорблениями. После этого обвиняемый бросил её в лесу, а сам уехал. Спустя некоторое время женщина сумела освободиться и позвать на помощь.
В настоящее время 36-летний житель Тюменской области задержан. В его отношении возбуждено уголовное дело по статье о похищении человека. Суд избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу.
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Александр Бойцов