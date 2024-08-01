«Угрожали убийством»: в Москве студентку медколледжа похитили родственники из Дагестана

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Родственники из Дагестана выкрали студентку московского медколледжа. Они избили её и угрожали убийством, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Отмечается, что накануне 18-летнюю Айшат Магомедову, проживавшую в Москве и тётями, выкрали родственники. Отец и мать девушки остались в Дагестане после переезда дочери.
Тёти часто ругали Айшат, обвиняя в своенравности, поэтому девушка накопила денег и съехала в коммунальную квартиру в Люблино к своей подруге.
Девушка сменила сим-карту и периодически звонила матери, чтобы та не волновалась. Однако родственникам удалось вычислить местоположение Айшат. В её сторону посыпались угрозы: отец и дядя называли её позором семьи, угрожали девушке расправой, неизвестные на улице осыпали Айшат угрозами.
В начале июня мать и тётя девушки ворвались в её квартиру и устроили скандал, который однако быстро завершился на хорошей ноте – девушке разрешили жить отдельно. Однако 31 июля в квартиру ворвались уже отец и дядя, которые избили Айшат, забрали её паспорт и вытолкали из дома без одежды.
Соседка пострадавшей вызвала полицейских, которые не приехали. В настоящее время неизвестно, где находится девушка.
Также сообщается, что у девушки серьёзные проблемы с сердцем, но родители игнорируют эту проблему, отказываясь лечить дочь.
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Тёти часто ругали Айшат, обвиняя в своенравности, поэтому девушка накопила денег и съехала в коммунальную квартиру в Люблино к своей подруге.
Девушка сменила сим-карту и периодически звонила матери, чтобы та не волновалась. Однако родственникам удалось вычислить местоположение Айшат. В её сторону посыпались угрозы: отец и дядя называли её позором семьи, угрожали девушке расправой, неизвестные на улице осыпали Айшат угрозами.
В начале июня мать и тётя девушки ворвались в её квартиру и устроили скандал, который однако быстро завершился на хорошей ноте – девушке разрешили жить отдельно. Однако 31 июля в квартиру ворвались уже отец и дядя, которые избили Айшат, забрали её паспорт и вытолкали из дома без одежды.
Соседка пострадавшей вызвала полицейских, которые не приехали. В настоящее время неизвестно, где находится девушка.
Также сообщается, что у девушки серьёзные проблемы с сердцем, но родители игнорируют эту проблему, отказываясь лечить дочь.
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Анастасия Чинкова