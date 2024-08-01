Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В Индии муж приковал гражданку США цепью к дереву и бросил на 40 дней в джунглях

В Индии муж приковал гражданку США цепью к дереву и бросил на 40 дней в джунглях

01 августа 2024, 00:22
Фото: iStock/Rhett Ayers Butler - Mongabay

Фото: iStock/Rhett Ayers Butler - Mongabay

В Индии нашли прикованной цепью к дереву в джунглях 50-летнюю гражданку США в критическом состоянии после 40 дней без еды и воды. Об этом пишет Daily Mail. Оказалось, так женщину наказал ее муж после домашней ссоры, говорится в материале.
По данным издания, женщину нашел пастух в 500 км от города Мумбаи, она находилась на грани смерти от обезвоживания и истощения, а нога, прикованная цепью к дереву, сильно распухла.

Уточняется, что уже в больнице пострадавшая рассказала, что живет с мужем в Гоа порядка 10 лет, и именно он бросил ее в джунглях после скандала. Сейчас полиция разыскивает мужчину, он является главным подозреваемым.



Ранее сообщалось, что в 32-летняя жительница Великобритании очнулась после того, как врачи констатировали у нее смерть головного мозга. Как сообщало издание My London, родственники начали готовиться к похоронам, однако пациентка неожиданно открыла глаза и даже смогла продержаться полчаса без искусственной вентиляции легких.

Читайте также:

Стал известен исход операции по пришиванию человеку вынесенной океаном ноги

Телеведущий Би-би-си признал вину в создании непристойных фотографий детей

Модель OnlyFans с чемоданом секс-игрушек поймали в аэропорту и заперли с террористами
#полиция
#врачи
#индия
#конфликт
#сша
В Краснодаре горит жилой дом: что известно к этому часу
Пожар произошел в центре города, 40 человек успели выбежать из здания
01 августа 2024, 00:10

Фото: istockphoto.com/Distortion Media

По информации ГУМЧС по Краснодарскому краю, возгорание охватило площадь 300 квадратных метров и было локализовано. Об этом сообщает РИА Новости.
31 июля 2024 года в центре Краснодара произошел пожар в многоквартирном доме на пересечении улиц Чапаева и Красной. Возгорание началось около 21:00 на втором этаже здания. Площадь первоначального пожара составила 100 квадратных метров. 40 жильцов успели самостоятельно эвакуироваться из здания до прибытия пожарных. На месте работают 60 специалистов и 18 единиц техники.

Согласно данным МЧС Кубани, пламя распространилось на соседнее здание. Журналистка 93.RU сообщает, что огонь стремительно охватывает новые участки, и пожарные продолжают работу по тушению и охлаждению.

В Telegram-канале ГУМЧС отмечается, что пожар полностью локализован, и в настоящее время ведутся мероприятия по ликвидации его последствий. Сотрудники МЧС продолжают работу по устранению возможных очагов возгорания и контролю ситуации.

Читайте также:

В Екатеринбурге полыхает завод: последние данные с места ЧП

Смирнов: в Курской области разгорелся пожар на одном из объектов после атаки ВСУ

Гладков: в Шебекино загорелась жилая многоэтажка после ночного обстрела ВСУ
#мчс
#пожар
#возгорание
#здание
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Сильный пожар вспыхнул на северо-западе Рима
31 июля 2024, 22:09

Фото: iStock/Distortion Media

Сильный пожар вспыхнул в одном из кварталов Рима. Об этом сообщает агентство ANSA.
Отмечается, что возгорание произошло в квартале на склонах Монте-Марио на северо-западе города.

Из нескольких зданий были экстренно эвакуированы люди. Также в срочном порядке эвакуировали локальную студию гостелевидения RAI и астрономическую обсерваторию.

По данным издания, уже загорелись несколько автомобилей. Есть вероятность того, что огонь перекинется на другие машины.

К тушению пожара привлечены несколько расчётов пожарных и специализированная техника, включая пожарные вертолёты.

Ранее сообщалось, что в пожаре на юго-западе Москвы погибла пожилая женщина.

Читайте также:

Гладков: в Шебекино загорелась жилая многоэтажка после ночного обстрела ВСУ

Смирнов: в Курской области разгорелся пожар на одном из объектов после атаки ВСУ

Подмосковный пожарный в свой выходной спас от огня соседских кур
#италия
#пожар
#пожарные
#техника
#возгорание
#машины
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Импотенция и голый Ленин: как Пичушкин стал Битцевским маньяком и подражал Чикатило
31 июля 2024, 19:49

Кадр: Первый канал

Зверский убийца Александр Пичушкин совершал преступления, подражая своему кумиру – маньяку Андрею Чикатило. Однако у последователя душегуба был индивидуальный ритуал. Убивая людей, он расставлял за каждую жертву по фигуре на шахматной доске. О странностях и привычках одного из самых жестоких убийц в криминальной истории расскажет редакция «Радио 1».

Первое убийство Пичушкина


К своему первому убийству Пичушкин готовился довольно долго. Для этого он даже пригласил к себе в сообщники однокурсника по ПТУ. Для совершения нападений злоумышленники выбрали Битцевский парк, однако в какой-то момент Пичушкину показалось, что его сообщник относится к предстоящему убийству без должной серьезности, поэтому он решил, что первой жертвой станет именно его знакомый.

Уже вечером того же дня Пичушкин задушил однокурсника веревкой. Хладнокровный убийца сбросил тело товарища в люк и отправился домой.

«Первое убийство – как первая любовь. Я очень долго оставался под впечатлением, убив близкого мне человека», – делился впечатлениями Пичушкин.

Фото: iStock/katatonia82

Серия убийств


Следующее убийство Пичушкин совершил спустя девять лет после первого. Он выбирал для нападений тех, кто не может дать отпор: стариков, инвалидов, женщин, подростков и местных алкоголиков. В качестве орудия преступления он использовал молоток. На счету маньяка – 48 убийств и три покушения. Однако речь идет о доказанных эпизодах. Сам серийный убийца заявляет, что убил 61-го человека, однако тела жертв найдены не были.

На допросах Пичушкин признавался, что хотел убить 64 человека – по количеству клеток на шахматной доске. Известно, что выбор места для нападений был неслучайным. Душегуб сильно любил своего пса, которого после смерти закопал в Битцевском парке. Именно на могиле собаки Пичушкин преимущественно и расправлялся со своими жертвами.

Особенности личности Пичушкина


Пичушкин рос болезненным и слабым ребенком. Он часто подвергался насмешкам и нападкам со стороны ровесников. Еще в малом возрасте он получил черепно-мозговую травму: упал с качелей и ударился головой. В последствии он путал в произношении «ш» и «с». Однако фантазия у будущего маньяка была богатой. По некоторым данным, однажды он даже нарисовал голого Ленина.

Уже в студенческие годы за Пичушкиным замечали еще одну странность. Он с большим рвением давал деньги в долг, но требовал расписку, в которой заемщик должен признаться в намерении совершить самоубийство, если не отдаст деньги.
Однокурсники воспринимали выходку Пичушкина как шутку.

Знакомы и близкие Пичушкина также обращали внимание на то, что никогда не видели его с женщинами. Он не делился своей личной жизнью и, как позже выяснили психологи, вообще не состоял с противоположным полом в связях. Специалисты склоняются к тому, что он страдал ранней импотенцией, поэтому секса у него быть не могло. По этой же причине он не насиловал своих жертв.


Фото: iStock/grafxart8888

Последняя жертва и суд


Последней жертвой, благодаря которой правоохранители вышли на след душегуба, стала его знакомая Пичушкина Марина Москалева. Перед свиданием с товарищем женщина оставила записку в доме, где указала имя и контакты своего спутника. После обнаружения тела женщины и записки в ее доме милиционеры нагрянули к подозреваемому. Отрицать своей вины он не стал. Кроме того, душегуб сознался в серии других преступлений.

В 2007 году преступника приговорили к пожизненному заключению.

Несмотря на то, что по приговору суда Пичушкин изолирован от общества до конца жизни, он строит планы на будущее. Он планирует сразу же убить пару человек, изнасиловать женщину и выпить водки.

«Я еще вернусь в Битцевский парк. Моя рука хорошо помнит молоток», – заявил маньяк на суде.
Читайте также:

Изнасилование матери, недержание мочи и импотенция: что вы не знали о Чикатило

Родители-каннибалы, побег от нацистов, насилие в армии: как школьный учитель Чикатило начал убивать

Однополые отношения в тюрьме и развод: как милиционер из Зеленограда стал маньяком и ушел на СВО с шизофренией
#парк
#убийство
#насилие
#женщина
#фото
#женщины
#человек
#маньяк
#изнасилование
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стал известен исход операции по пришиванию человеку вынесенной океаном ноги
В Австралии врачи не смогли пришить серферу ногу, которую откусила белая акула
31 июля 2024, 18:54

Фото: iStock/solarseven

В Австралии врачи не смогли пришить серферу ногу, которую он потерял в схватке с белой акулой, пишет The Guardian.
Инцидент с нападением большой белой акулы на 23-летнего Кая Маккензи произошел 23 июля. Молодой человек смог отбиться от хищной рыбы, но она откусила ему ногу. После чего Маккензи удалось добраться до берега, истекая кровью.

Уточняется, что ногу мужчины спустя некоторое время вынесло на пляж. Конечность положили на лед и отправили в больницу вслед за Маккензи для дальнейшей операции.

Исход операции по пришиванию конечности оказался неудачным. Сам Маккензи опубликовал в социальной сети шутливый снимок из больницы, а также поблагодарил всех, кто поддержал его и пожертвовал средства на лечение.

Читайте также:

Военный из Австралии лишился руки и ноги из-за нападения акулы

Опубликовано лучшее фото с Олимпиады в Париже

Wales Online: Мужчину парализовало после того, как он окунулся в холодную воду
#лечение
#лёд
#человек
#больницы
#инцидент
#мужчины
#операции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Самолет, направлявшийся из Москвы в Уфу, совершил экстренную посадку в Самаре
Самолет, летевший из Москвы в Уфу, сел в самарском аэропорту из-за задымления
31 июля 2024, 18:40

Фото: iStock/Sitikka

Самолет, направлявшийся из Москвы в Уфу, совершил экстренную посадку в Самаре из-за задымления. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на прокуратуру.
Сообщается, что на борту находились 176 пассажиров. Обстоятельства происшествия устанавливаются. По данным надзорного ведомства, сработал датчик задымления заднего отсека. Для пассажиров в аэропорту работает мобильная приемная. В Приволжской транспортной прокуратуре контролируют соблюдение их прав. Отмечается, что пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее пилот самолета с 193 пассажирами на борту упал в обморок во время полета. Воздушное судно следовало из Лондона в Лиссабон. Второй пилот авиакомпании EasyJet потерял сознание во время полета. После приземления самолёт ожидала бригада скорой помощи. Пострадавшего госпитализировали в лиссабонскую больницу Санта-Мария.

Авиакомпания вынудила женщину оставить кошку в Европе из-за отсутствия документов на русском. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Птицы на ВПП помешали посадке самолёта в аэропорту Ижевска

Российский Су-35С установил мировой рекорд, сбив украинский МиГ-29 ВСУ

В Харькове разбился учебный самолет
#пилот
#судно
#радио
#авиакомпания
#авиакомпании
#происшествия
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Отсидевшего за мастурбацию при ребенке уральского тренера вновь заподозрили в педофилии
Екатеринбургского фитнес-тренера Сушко снова задержали за педофилию в Анапе
31 июля 2024, 18:36

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Анапе задержали и арестовали тренера из Екатеринбурга Алексея Сушко по подозрению в педофилии. Об этом информирует Е1.ru.
Напомним, в 2018 году задержанный получил срок за преступление против половой свободы несовершеннолетней. Сушко мастурбировал в присутствии семилетней девочки, однако отрицал обвинения, несмотря на имеющуюся у суда запись произошедшего. В 2023 году мужчина освободился, так как суд заменил часть наказания на принудительные работы.

Ранее Сушко снова стал фигурантом дела, в этот раз ему вменяют насильственные действия сексуального характера. Согласно данным следствия, педофил зашел в подъезд за девочкой и показал ей свой член. Ребенок убежал и сообщил обо всем родителям, после чего подозреваемый был задержан и признался в содеянном.

Примечательно, что до 26 сентября этого года Сушко будет находиться под стражей.

Читайте также:

Педофил из Анапы, пристававший к девочкам в летнем лагере, получил 7 лет тюрьмы

Россиянин удовлетворял себя в общественном месте перед подростками и попал под статью

В США учительница отправила 14-летнему школьнику свои фото в обнаженном виде
#суд
#преступление
#ребёнок
#подъезд
#фото
#мужчина
#запись
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Петербурге подросткам вынесли приговор за убийство семиклассницы
Подростков приговорили к 7 и 6 годам колонии за убийство ровесницы в Петербурге
31 июля 2024, 18:25

Фото: iStock/gorodenkoff

В Петербурге 15-летнюю школьницу и её 16-летнего сообщника, обвиняемых в убийстве семиклассницы для собственного самоутверждения, приговорили к шести и семи годам в воспитательной колонии соответственно. Об этом сообщили в объединённой пресс-службе судов города.
Выборгский районный суд Петербурга вынес приговор несовершеннолетним, обвиняемым в совершении преступлений по статьям о краже и убийстве малолетнего группой лиц.

Ранее управление Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщало, что 16 и 15-летние подростки заранее выкопали импровизированную могилу в лесу в Ленобласти. Туда они 30 апреля прошлого года пригласили девочку якобы на пикник. Там подросток забил её молотком, тело закопали. Девушка в это время снимала происходящее убийство на камеру.

Читайте также:

На Алтае пьяная многодетная мать пыталась сбросить двухлетнего сына с четвертого этажа

В России ограбили мужчину, получившего выплату за воевавшего на СВО отца

Сын экс-судьи Кондрат осуждён за организацию четырёх убийств
#суд
#санкт-петербург
#подростки
#убийство
#приговор
#колония
Следите за нашими новостями
в удобном формате
На Алтае пьяная многодетная мать пыталась сбросить двухлетнего сына с четвертого этажа
Mash: на Алтае многодетная мать пыталась выкинуть двухлетнего сына с балкона
31 июля 2024, 18:10

Фото: istock/Igor Vershinsky

На Алтае многодетная мать пыталась выкинуть двухлетнего сына с балкона. Об этом пишет Telegram-канал Mash Siberia.
Инцидент произошел в Новоалтайске. Сообщается, что 37-летняя пьяная женщина свесила малыша с балкона четвертого этажа общежития. Она кричала, что сбросит его вниз. Спасли ребенка соседи, вырвав его из её рук. Они вызвали Росгвардию, которая схватила мать.

Отмечается, что у женщины всего 4 ребенка. Следственный комитет возбудил дело о покушении на убийство. Детей у неё забрали и отправили её в СИЗО.

Ранее сообщалось, что четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер. После случившегося мать ребенка обратилась в министерство здравоохранения. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

Пилот самолета с 193 пассажирами на борту упал в обморок во время полета

У звезды «Бриллиантовой руки» обнаружили опухоль мозга

Четырехлетней девочке в Burger King подали забрызганный кровью бургер
#дело
#следственный комитет
#женщина
#мать
#женщины
#соседи
#инцидент
#сизо
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В России ограбили мужчину, получившего выплату за воевавшего на СВО отца
На Урале задержали мужчин, похитивших у юноши выплату за отца, погибшего на СВО
31 июля 2024, 18:02

Фото: iStock/blinow61

Сотрудники правоохранительных органов задержали в городе Сатка двух мужчин, которые ограбили в машине такси сына погибшего участника СВО. Об этом пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Накануне в полицию поступило сообщение о разбойном нападении на молодых людей в возрасте 18 и 19 лет. Отмечается, что на потерпевших напали в такси. В обоих случаях водитель увидел на обочине попутчика и предложил его подвести. Позднее выяснилось, что они были знакомы и работали в сговоре. В какой-то момент поездки мужчины, которые знали о наличии у юношей денег, начинали угрожать им предметом, напоминающим оружие, и требовали передать всё ценное.

По итогам этих инцидентов у злоумышленников оказались 600 тысяч рублей и два смартфона на общую сумму в порядка 210 тысяч рублей.

Полиции удалось установить их личности. Они оказались ранее не судимые граждане 2000 года рождения. В отношении обоих возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Уточняется, что одним из потерпевших оказался сыном погибшего в ходе СВО военного. Юноша вёз с собой в такси деньги, полученные за покойного отца.

Читайте также:

Сын экс-судьи Кондрат осуждён за организацию четырёх убийств

Забирали деньги у стариков: как русский курьер обманул украинских мошенников на полмиллиона рублей

Невиновен: мужчина отсидел 34 года в тюрьме по ложному обвинению
#ограбление
#сво
#такси
#россия
#полиция
#уголовное дело
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф