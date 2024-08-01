В Индии муж приковал гражданку США цепью к дереву и бросил на 40 дней в джунглях

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В Индии нашли прикованной цепью к дереву в джунглях 50-летнюю гражданку США в критическом состоянии после 40 дней без еды и воды. Об этом пишет Daily Mail. Оказалось, так женщину наказал ее муж после домашней ссоры, говорится в материале.
По данным издания, женщину нашел пастух в 500 км от города Мумбаи, она находилась на грани смерти от обезвоживания и истощения, а нога, прикованная цепью к дереву, сильно распухла.
Уточняется, что уже в больнице пострадавшая рассказала, что живет с мужем в Гоа порядка 10 лет, и именно он бросил ее в джунглях после скандала. Сейчас полиция разыскивает мужчину, он является главным подозреваемым.
Ранее сообщалось, что в 32-летняя жительница Великобритании очнулась после того, как врачи констатировали у нее смерть головного мозга. Как сообщало издание My London, родственники начали готовиться к похоронам, однако пациентка неожиданно открыла глаза и даже смогла продержаться полчаса без искусственной вентиляции легких.
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Уточняется, что уже в больнице пострадавшая рассказала, что живет с мужем в Гоа порядка 10 лет, и именно он бросил ее в джунглях после скандала. Сейчас полиция разыскивает мужчину, он является главным подозреваемым.
Ранее сообщалось, что в 32-летняя жительница Великобритании очнулась после того, как врачи констатировали у нее смерть головного мозга. Как сообщало издание My London, родственники начали готовиться к похоронам, однако пациентка неожиданно открыла глаза и даже смогла продержаться полчаса без искусственной вентиляции легких.
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Данил Пономарев