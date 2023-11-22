В Тюменской области нашли мёртвой пропавшую школьницу

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В пресс-службе СУСК РФ по Тюменской области следователи устанавливают причины гибели 16-летней девушки.
В Тюмени 14 ноября школьница ушла из дома и не вернулась. В поисковом отряде «ЛизаАлерт» рассказали, что тело девушки нашли накануне в Заречном микрорайоне города. Девушку искали неделю.
Ранее сообщалось, что девушку, пропавшую 3 недели назад после ссоры с возлюбленным, нашли на крыше оборонного завода в районе Обухово в Санкт-Петербурге. Девушка получила сильнейшее обморожение, врачи не смогли ее спасти. Следов насильственной смерти на ней замечено не было.
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«Сейчас следователи выясняют и устанавливают все обстоятельства произошедшего», - сообщили следователи.
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Мария Фирсова