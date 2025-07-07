В Уфе осудят организаторов подпольной мусульманской школы, где клеймили детей
В Уфе осудят двух граждан Таджикистана, обвиняемых в организации нелегальной мусульманской школы с пытками детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Башкирии.
Мигрантам вменили статьи о похищении и истязании несовершеннолетних, а также об организации незаконного пребывания иностранцев в стране. Обвиняемые отрицают свою вину.
По версии следствия, с февраля 2023 года они держали в арендованной квартире группу детей в возрасте от 4 до 16 лет, чьи родители платили за «обучение» от 10 до 20 тысяч рублей в месяц.
Воспитанников подвергали жестоким наказаниям: клеймили раскаленным железом, избивали и ломали пальцы. Один из сбежавших подростков обратился за помощью в ближайший магазин. В результате деятельность фигурантов была пресечена, а дети освобождены.
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