В Уфе осудят организаторов подпольной мусульманской школы, где клеймили детей

07 июля 2025, 16:01

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

В Уфе осудят двух граждан Таджикистана, обвиняемых в организации нелегальной мусульманской школы с пытками детей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Башкирии.