В Уфе за неделю сгорел второй приют для животных

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В Уфе меньше чем за неделю сгорел уже второй приют для животных. В огне погибло несколько десятков кошек.
Пожар произошёл в приюте Любови Локотко в районе Черникова, сообщает телеграм-канал Baza. Пламя охватило около 250 метров вольеров и построек на улице Ульянова. С огнём боролись 21 сотрудник пожарно-спасательной службы и шесть единиц специальной техники. Точное количество погибших животных пока не установлено, однако, по словам хозяйки приюта, ни одному котику спастись не удалось. Причины возгорания пока не установлены.
Совсем недавно, 27 мая, в Уфе сгорел ещё один приют для животных. Тогда неизвестные подожгли собачий приют, погибли два животных. Жертв среди четвероногих могло быть больше, но огонь вовремя заметил случайный прохожий и сумел выпустить собак. Владельцы считают, что приют мог поджечь кто-то из жильцов окрестных домов, недовольных таким соседством.
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Александр Бойцов