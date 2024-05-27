Живодёры подожгли собачий приют в Уфе, двое животных погибли

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Неизвестные совершили поджог собачьего приюта в Уфе, об этом сообщает Telegram-канал Baza.
По информации СМИ, пламя в приюте разгорелось вечером 26 мая.
В огне могло погибнуть гораздо больше животных, но, к счастью, мимо приюта проходил мужчина, который бросился к хвостатым на помощь. Он вскрыл ворота, а затем начал выпускать собак из вольеров.
При пожаре погибли две собаки, ещё двоих хозяева приюта до сих пор не могут найти.
Прибывшие на место пожарные заявили, что пламя разгорелось в результате поджога. Пострадавшие полагают, что пожар могли устроить соседи, которые были недовольны, что собачий приют расположен рядом с их домами.
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В огне могло погибнуть гораздо больше животных, но, к счастью, мимо приюта проходил мужчина, который бросился к хвостатым на помощь. Он вскрыл ворота, а затем начал выпускать собак из вольеров.
При пожаре погибли две собаки, ещё двоих хозяева приюта до сих пор не могут найти.
Прибывшие на место пожарные заявили, что пламя разгорелось в результате поджога. Пострадавшие полагают, что пожар могли устроить соседи, которые были недовольны, что собачий приют расположен рядом с их домами.
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Евгения Парфентьева