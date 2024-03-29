В Ленинском округе затопило собачий приют, воду откачивают спасатели и коммунальщики

Фото: Виктория Селиванова
Собачий приют, расположенный в Ленинском городском округе, затопило из-за весеннего половодья, ликвидацией подтопления и спасением собак занялись сотрудники местного отделения МЧС и коммунальные служба, технику предоставила администрация округа, передаёт корреспондент Виктория Селиванова.
«Благодаря установке мотопомпы и отводу воды через канаву удалось значительно снизить уровень подтопления. Работы будут продолжены до полной ликвидации последствий наводнения», — отмечается в сообщении.Работник приюта Максим Суть рассказал, что воду откачивают уже неделю.
«Мы боремся, уже неделю качаем. Сегодня всю ночь качали, а так бы еще больше затопило», — поделился Максим Суть.Он добавил, что собак перевели в остающиеся сухими вольеры. В настоящее время животным ничего не угрожает.
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